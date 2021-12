Penzioner optužen da je kuhinjskim nožem umalo ubio sina u svađi zbog ručka

Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv penzionera Mihajla Marinkovića iz Ugljevika.

On se tereti što je iz nehata kuhinjskim nožem nanio teške povrede sinu Slavki koji se jedva izvukao.

Prema navodima iz optužnice događaj se desio 27. jula ove godine u njihovoj porodičnoj kući u Ugljevik Selu.

U ruci držao zdjelu i nož

"Zbog kraćeg nesporazuma i svađe, a vezano za spremanje hrane, u momentu dok je on upravo spremao salatu i tom prilikom držao u ruci zdjelu i nož, dužine sječiva sedam centimetara, tom prilikom došlo je do međusobnog guranja, kada je sa nožem ubo Slavka u predjelu stomaka, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu u vidu ubodne rane oko 15 milimetara u prečniku nivoa devetog rebra, nejasne dubine", navodi

Tom prilikom došlo je do prodiranja oštrice noža u grudnu duplju i povrede dubljih struktura, te izliva krvi u pleuralni prostor, dovodeći do ugroženosti disanja, zbog čega je Slavko zadržan na liječenju do 5. avgusta ove godine godine u Opštoj bolnici „Sveti Vračevi“ u Bijeljini, prenosi Avaz.

Tom prilikom došlo je do prodiranja oštrice noža u grudnu duplju i povrede dubljih struktura, te izliva krvi u pleuralni prostor, dovodeći do ugroženosti disanja, zbog čega je Slavko zadržan na liječenju do 5. avgusta ove godine godine u Opštoj bolnici „Sveti Vračevi“ u Bijeljini.

Stanje mu se pogoršalo

Nakon što mu se stanje pogoršalo, Slavko Marinković je ponovo primljen 10. avgusta, a potom 19. avgusta upućen na liječenje u UKC Banja Luka, gdje se zadržao na liječenju sve do 7.septembra ove godine.

Ocu Mihajlu se stavlja na teret krivično djelo teška tjelesna povreda, počinjeno iz nehata.