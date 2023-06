Pogledajte dokle je stigla istraga o kupovini diploma u BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Istraga u predmetu "Klaster", koji se odnosi na sumnju da su u BiH prodavane diplome privatnih visokoškolskih ustanova, u toku je i vrše se potrebna vještačenja i prikupljanja dokaza, potvrđeno je za "Nezavisne novine" iz Tužilaštva BiH.

Riječ je, podsjetimo, o pompezno izvedenoj akciji, koja datira iz februara ove godine, nakon čega nema gotovo nikakvih informacija o istrazi, tako da je javnost ostala uskraćena za brojna pitanja.

"Radi se o opsežnom predmetu koji se odnosi na veći broj osoba i događaja. Kada bude donesena tužiteljska odluka, javnost će biti informirana", rekao je za "Nezavisne novine" Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH.

U ovoj akciji je, podsjetimo, uhapšeno 11 osoba, a potom se oglasio i Milanko Kajganić, glavni tužilac Tužilaštva BiH, te iznio frapantne tvrdnje.

"Činjenica da se diploma može kupiti na benzinskoj stanici dokazuje da nesporno neko u lancu kontrole rada visokoškolskih institucija ne radi dobro svoj posao", rekao je tada Kajganić.

Iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske podsjećaju da su, povodom akcije Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) kodnog naziva "Klaster", zatražili od Republičke prosvjetne inspekcije sprovođenje vanrednog inspekcijskog nadzora nad visokoškolskim ustanovama obuhvaćenim ovom akcijom, a koji uključuje kompletnu kontrolu zakonitosti rada i akata ovih ustanova.

"Taj proces još traje, a o rezultatima će javnost biti obaviještena nakon što budu završene sve zakonske procedure", naveli su za "Nezavisne novine" iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Stručnjak za bezbjednost Radislav Jovičić ocjenjuje da su, kada je u pitanju obrazovanje, a pogotovo visoko, gdje je potrebno neke kadrove profilisati za budućnost, te kada postoji takva afera, koja toliko dugo traje, otvorene dvije opcije.

"Ili nije dobro pripremljena akcija, ili se radi nešto iza kulisa da se zaboravi taj predmet. Evo, već u javnosti više niko to i ne spominje. Vi, ako ulazite u jedan takav predmet, već morate imati pripremljene određene aktivnosti da bi to što prije bilo procesuirano, a ne da se to vuče dvije, tri ili pet godina, te padne u zaborav i dođe do zastara ili se u nekoj tišini obustavi vođenje krivičnog postupka", rekao je Jovičić za "Nezavisne novine".

Na meti ove akcije su, podsjetimo, mahom bili rektori, dekani i profesori sa privatnih univerziteta, a tada je glavni tužilac Tužilaštva BiH iznio poprilično teške optužbe.

"Ova lica su bila u sastavu organizovane kriminalne grupe koja je činila krivična djela koja se odnose na zloupotrebe prilikom izdavanja diploma", precizirao je Kajganić.

Glavni tužilac Tužilaštva BiH je tada, između ostalog, dodao i da se samo može misliti o tome kako se neko ko kupi diplomu ponaša kada uđe u organe vlasti, uključujući i policijske agencije, obrazovanje, pravosuđe, zdravstvo, te je pritom iznio još neke šokantne tvrdnje.

"Kroz dosadašnje prikupljanje dokaza utvrdili smo da je moguće na određenim univerzitetima steći akademsko zvanje doktora ili profesora u roku od pet dana", kazao je Kajganić.

Inače, portal Capital.ba je, pozivajući se na finansijske izvještaje, objavio da su privatni fakulteti u BiH, a koji su u februaru bili na meti istražnih organa, u prošloj godini imali ukupne prihode od 20 miliona maraka i dobit veću od 2,2 miliona KM.

Po finansijama, kako ističu, prednjači Panevropski univerzitet "Apeiron" iz Banjaluke, preko kojeg je prošle godine prometovano 6,37 miliona maraka, od čega je prikazao dobit od 135.886 KM.

U Nezavisnom univerzitetu Banjaluka (NUBL) su, dodaje se, za prošlu godinu prijavili 2,27 miliona KM prihoda iz koje su ostvarili 2.317 maraka dobiti.

Univerzitet za poslovne studije Banjaluka, dodaje Capital, iz dva miliona maraka prihoda imao je 162.661 KM dobiti.

Kada je Federacija BiH u pitanju, ozbiljan novac se, navodi se u tekstu, "vrtio" u Internacionalnom univerzitetu Travnik, jer su sa 3,8 miliona maraka u vrhu po prihodima, dok je dobit iznosila nepunih 450.000 KM.