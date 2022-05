Policajac pronađen živ i zdrav, sve ostalo misterija

TREBINJE, NEVESINJE - Policajac Miloš Grahovac iz Nevesinja, za kojim se tragalo od srijede, 25. maja, pronađen je u nedjelju naveče oko 22 časa, ali i dalje nije poznato pod kojim okolnostima je nestao i šta se sve dešavalo u ta četiri dana, koliko se nije znalo gdje se nalazi.

Grahovac, koji je oženjen i otac je troje male djece, pronađen je u mjestu Divin, nedaleko od mjesta Plani, gdje su ranije pronašli njegov automobil nakon što je za njim krenula potraga.

O tome ko ga je u nedjelju naveče našao postoji više verzija, pa ga je, prema jednoj verziji, uočio radnik koji radi na gradilištu, dok su ga, prema drugoj, primijetili lovci.

"Nakon što je pronađen, on je pričao nerazumljive stvari, tako da od njega policija još nije uspjela uzeti izjavu. Tek kada ga saslušaju, onda će neke stvari biti jasnije. Bila mu je zavezana jedna ruka, te noge, koje su bile labavo svezane. Osim toga, čudno je to što je on bio pored puta, kojim su sve ove dane prošli brojni ljudi, a niko ga nije uočio", tvrde izvori "Nezavisne novine".

Grahovac je pronađen živ i zdrav, ali je zbog iscrpljenosti vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opštu bolnicu Nevesinje na hopitalizaciju, odakle smo juče ujutru saznali da je dobrog zdravstvenog stanja. Navodno je, prema riječima jednog od naših izvora, nakon toga prebačen u Mostar na dodatne preglede.

Jedan od naših izvora potvrdio nam je da se protiv ovog policajca vodi postupak, te da je on pod suspenzijom.

"On je pod suspenzijom zbog stavljanja u promet falsifikovane novčanice", rekao je naš izvor.

Inače, prema saznanjima "Nezavisnih novina", ovaj policajac po tijelu nema modrica od udaraca. Šta se sve dešavalo i da li je Grahovac kidnapovan, ili je u pitanju nešto sasvim drugo, zasad niko ne želi da komentariše, a u Policijskoj upravi Trebinje, čiji je veliki dio pripadnika bio angažovan na traženju svoga kolege, izričiti su da ne žele davati izjave dok se ne sprovede detaljna istraga. Teren Divina je, inače, dva puta detaljno pretražen.

Mladen Zubac iz Službe načelnika opštine Nevesinje za poslove civilne zaštite podsjetio je da je potraga trajala od srijede uveče, od 20 sati, kada je stigla dojava od policije, a policajac je pronađen u nedjelju oko 22 časa.

"Dakle, potraga je trajala ukupno četiri dana i nekoliko sati. Bio je u stanju iscrpljenosti i pothlađenosti. Sada je u stabilnom stanju", naveo je Zubac.

U ovoj, na kraju uspješnoj potrazi bili su aktivni i korišteni svi raspoloživi resursi.

"Više od 700 ili 800 izlazaka na teren smo zabilježili tokom pretrage, a blizu 500 tragalaca je učestvovalo", naveli su iz lokalne Civilne zaštite.