Potezao nož na ljude i krao im novac

ZENICA, KAKANJ - Kantonalni sud u Zenici osudio je H.E. na tri godine i dva mjeseca zatvora zbog teške krađe i razbojništva.

U presudi se navodi da je H.E. 6. novembra prošle godine oko 17.25 u Ulici Alije Izetbegovića u Kaknju presreo ženu koja je podizala novac s bankomata i uz upotrebu noža prijetio da će je ubiti.

"On je prišao s leđa M.S., koja je podizala novac na bankomatu koji se nalazi u zatvorenom prostoru na ulazu u banku, te izvadio nož i uperio ga prema njoj vičući: 'Daj mi pare ili ću te zaklati'. Poslije toga joj je iz ruke istrgao dvije novčanice od 50 KM, koje je stavio u džep od svoje jakne, a potom joj vratio jednu novčanicu od 50 KM, koja se prilikom trganja iz ruke pocijepala. Nakon toga joj je rekao: 'Sada ću izaći vani, nemoj da bi se derala i tražila pomoć, ubit ću te, jesi li čula', te pobjegao u nepoznatom pravcu", ističe se u presudi.

Dalje u presudi stoji da je 11. novembra prošle godine oko 21 čas u istoj ulici i opštini oduzeo od Č.M. novčanik u kojem se nalazilo oko 30 KM, lična karta, vozačka dozvola, bankovna tekuća kartica...

"Prišao joj je s leđa kod pekare 'Sarajka' u maloj ulici, udario je u predjelu lijeve nadlaktice i otrgnuo novčanik, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu", piše u presudi.

On je dan poslije, oko 22.55, u Ulici Alije Izetbegovića u Kaknju prišao s leđa M.E. i uz prijetnju nožem ukucao na njegovom bankomatu iznos od 520 KM, koje mu je pokušao ukrasti.

"Naredio mu je da mu da pare, da bi se M.E. okrenuo prema njemu kada mu je ponovio zatražio, te je došlo do naguravanja između njih dvojice. Tom prilikom je M.E. povrijeđen u predjelu nadlaktice lijeve ruke, lijevog kuka i napravio mu ranu na čelu iznad lijevog oka, te je H.E dalje nastavio nasrtati na njega.

M.E. ga je uspio izgurati prema izlazu te je H.E. pobjegao. Za to vrijeme je bankomat izbacio novac. M.E. je povrijeđen tražio pomoć i vozilom HMP prevezen je u Dom zdravlja Kakanj, gdje mu je ukazana medicinska pomoć i konstantovane mu lakše povrede", pojašnjava se u presudi Kantonalnog suda u Zenici.