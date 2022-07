Predsjedniku stranke Narod i pravda tri godine zatvora

BIHAĆ - Kantonalni sud u Bihaću osudio je Halila Bajramovića na kaznu zatvora u trajanju od tri godine zbog krivičnog djela obmane pri davanju kredita i drugih pogodnosti.

Bajramović, koji je i aktuelni predsjednik stranke Narod i pravda u Unsko-sanskom kantonu, oslobođen je odgovornosti za drugo krivično djelo - zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja, a toga su oslobođeni i Rifet Alibabić i Sanel Havić, protiv kojih je također bila podignuta optužnica Tužilaštva USK.

Bajramoviću se stavlja na teret da je 2005. godine Hipo Alpe Adria banci dao lažne podatke te na taj način pribavio kreditna sredstva u visini od oko milion maraka.

Također, na teret mu se stavlja da je iz blagajne firme "Dubrava", čiji je bio direktor u to vrijeme, uzeo i protivpravno prisvojio iznos od 49.000 maraka. Bajramović je optužen da je protivpravno zasnovao založno pravo nad nekretninom hotel "Union", u vlasništvu preduzeća "Dubrava", te na taj način ishodovao odobrenje kredita zalažući pomenuti hotel pod bankarsku hipoteku. Bajramović, Alibabić i Havić su bili optuženi da su u periodu od 2007. do 2009. godine osnovali fiktivnu firmu kako bi preduzeće "Dubrava" moglo poslovati, s obzirom na to da su mu računi bili blokirani te su na taj način onemogućili povjerioce da naplate svoja potraživanja. Protiv ove presude moguća je žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH.