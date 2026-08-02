Pucnji uznemirili Istočno Sarajevo: Potjera nakon pucnjave

SARAJEVO - Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se večeras dogodila u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu, a prema informacijama koje prenosi "Atv", povrijeđen je Kosta Pandurević.

Za napad je, prema istim navodima, osumnjičen Đorđe Ždrale, koji se nakon pucnjave udaljio s mjesta događaja i za njim intenzivno tragaju policijski službenici.

U toku uviđaj i potraga

Pucnjava se dogodila oko 19.00 časova, nakon čega je na lice mjesta upućen veliki broj pripadnika Policijske uprave Istočno Sarajevo koji obezbjeđuju područje i vrše uviđaj.

Za sada nisu poznati motiv napada niti okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a više informacija očekuje se nakon završetka policijske istrage.

Zdravstveno stanje ranjenog muškarca za sada nije zvanično saopšteno, navodi "Atv".

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