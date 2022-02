Radović: Zašto se Begić sam snimao i kome i kada je taj snimak poslao

BANJALUKA - Milan Radović, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske rekao je danas da Ivan Begić, bivši odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka pokušava da ga diskredituje te da iznosi neistine i optužbe na njegov račun i da se radi o pokušaju manipulacije javnošću zbog čega je spreman da da izjavu i nadležnom tužilaštvu.

"Javno iznošenje neistina na moj račun jeste maliciozni pokušaj stvaranja sažaljenja ljudi. Umjesto toga, kao neko ko je bio odbornik PDP-a ostao je dužan da odgovori na dva veoma važna pitanja. Zašto se sam snimao sa svojim telefonom i kome i kada je taj snimak poslao jer je očito da mu niko nije mogao skinuti snimak sa njegovog privatnog telefona", naveo je saopštenju Radović.

Inale, Begić, bivši odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka ustvrdio je ranije danas da su ga ucjenjivali Goran Kos, vlasnik Media marketa, Njegoš Tomić iz Vlasenice te Stefan Blagić iz udružena Restart Srpska ali da iza svega stoji Milan Radović.

Begić je istakao da mu je Tomić tražio tri miliona KM, a poslije toga i Kos milion KM kako ne bi objavili njegove snimke te da je to sve prijavio tužilaštvu ali da do danas nema nikakve reakcije.

Objasnio je da se praktično radi o dvije grupe ljudi, u jednoj su Blagić i nekoliko ljudi u PDP-u, za kojeg je rekao i da se bavi nabavkom i prodajom kokaina, a da su u drugoj grupi Tomić, Kos i Radović.

Kako je pojasnio do tih saznanja je došao preko broja telefona sa kojeg je ucjenjivan i to na način da je preko ljudi iz obavještajnih agencija BiH, Srbije i Hrvatske došao do inforamcije da je taj broj pripadao Tomiću.

Odgovarajući na ove optužbe, Radović je rekao da Begić pokušava da ga diskredituje te da iznosi neistine i optužbe na njegov račun i da se radi o pokušaju manipulacije javnošću zbog čega je spreman da da izjavu i nadležnom tužalštvu.

Begić je rekao i da je iz tužilaštva dobio dopis u kojem je navedeno da broj sa kojeg mu je prijećeno nije aktivan, iako su policija i MUP tvrdili da je broj postojao.

"Ove ucjene je organizovao Kos", rekao je Begić istovremeno naglašavajući da je sve dokaze za tvrdnje koje iznosi dostavio tužilaštvu koje ništa nije uradilo od septembra do danas.

Begić se ispred NSRS susreo i sa Antonom Kasipovićem, ministrom pravde koji mu je rekao da očekuje njegov dopis koji će proslijediti na određene adrese i onda provjeriti šta je u pitanju.

Nakon Begićeve pres-konferencije pokušali smo da stupimo u kontakt sa direktorom Media marketa, ali nismo uspjeli.

Govoreći o Radoviću, on je rekao da mu je smetala kandidatura Draška Stanivukovića za predsjednika Republike Srpske jer on ne bi dozvolio da "jedan takav kriminalac bude premijer" nakon čega je Radović svim sredstvima nastojao da diskredituje Stanovukovića i kandiduje Jelenu Trivić, koja mu je obećala da će biti premijer.