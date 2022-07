Sve više vozača bez vezanog pojasa i sa telefonom u rukama

U prvih šest mjeseci ove godine zabilježena su 157.453 prekršaja zbog nevezivanja pojasa i korištenja telefona tokom vožnje, a iz mjeseca u mjesec broj prekršaja se samo povećava, potvrdili su za "Nezavisne" iz MUP-a RS.

Od ovog broja, 16.852 vozača koristila su telefon, a 140.601 nije vezao pojas.

Ovaj pametni sistem za detekciju i obavještenje o korištenju sigurnosnog pojasa i mobilnog telefona, koji se nalazi u Bulevaru srpske vojske, evidentirao je najveći broj prekršaja u junu.

Naime, prošlog mjeseca su čak 3.474 vozača koristila telefon u vožnji, a 27.139 njih je vozilo bez svezanog pojasa.

Prema podacima MUP-a RS, može se vidjeti da je u januaru 1.920 vozača koristilo telefon, dok njih 21.746 nije bilo vezano, a već u februaru je broj onih koji koriste telefon porastao na 2.137, dok je broj onih koji se nisu vezali pao na 20.878.

"U martu je evidentirano 2.876 prekršaja zbog korištenje telefona te 23.218 prekršaja zbog nevezivanja pojasa, dok je u aprilu zabilježeno da su 2.972 vozača koristila telefon, a njih 21.664 nije vezalo pojas", podaci su MUP-a RS.

Dalje se vidi tendencija rasta broja prekršaja te su tako u maju evidentirana 3.473 vozača koji su koristili telefon, dok je njih 25.956 vozilo bez zavezanog pojasa.

"Navedena statistika pokazuje da broj prekršaja ne opada, odnosno da čak ima i tendenciju rasta, s obzirom na to da su građani upoznati s tim da je cilj projekta prije svega prevencija, tj. da upozori vozače, ali ne i da ih sankcioniše", kazali su iz MUP-a RS.

Milija Radović, v.d. zamjenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, za "Nezavisne" kaže da većina vozača zna da se prekršaji koje ovaj uređaj detektuje ne sankcionišu te da zbog toga ne vode računa.

"To znači da imamo značajan broj onih koji ne koriste pojas, ali koriste telefon u vožnji i to su zabrinjavajuće brojke. Svakako da su prekršaji korištenja mobilnog telefona u vožnji nedovoljno sankcionisani, jer se to može jedino metodom opažanja. Ako bi se dobio veći broj ovakvih uređaja, ali koji bi sankcionisali vozače, to bi pozitivno uticalo na smanjenje upotrebe mobilnog telefona", kazao je Radović.

Kako kaže, potrebna je dobra kontrola učesnika u saobraćaju i preventivne akcije tokom čitave godine kako bi se mogli očekivati dobri rezultati.

"Upotreba mobilnog telefona značajno smanjuje pažnju i u tom slučaju lako je previdjeti pješaka ili vozilo ispred sebe te lako može doći do saobraćajne nezgode", naglasio je Radović.