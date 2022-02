Trojcu sedam i po godina zatvora zbog šverca droge

BANJALUKA - Miralem Ahmečković (39) iz Jezera i Jajčani Adis Pipić (40) i Elvir Halaba (49) osuđeni su danas u banjalučkom Okružbom sudu na sedam i po godina zatvora zbog šverca narkoticima.

Svi optuženi su uhapšeni u akciji "Jezero 2" 21. juna 2020. godine, a tokom akcije zaplijenjeno je oko pola kilograma marihuane.

Ahmečković je osuđen na tri i po godine za prodaju i davanje drugima da uživaju drogu. Pipić je dobio tri godine jer je drogu prodavao kod škole. Halaba je osuđen na godinu zbog prodaje droge drugima.

Vahidin Halilović (41) iz Jajca oslobođen je optužbi da je prodavao narkotike, a osuđen je na uslonu kaznu od godinu zatvora zbog davanja drugom da uživa drogu. On neće ići u zatvor ako u roku od tri godine nakon pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Prema presudi Ahmečković, Pipić i Halaba su od početka 2019. do 21. juna 2020. godine prodavali marihuanu na području Šipova, Jezera i Jajca. Kako se navodi Ahmečković je od njemu poznatih lica nabavljao drogu i u više navrata je prodao Pipiću i Halabi, te Z.E., H.A., N.E. On nije osuđen za optužbe da je maloljetnom J.F. prodao drogu jer za to, smatra sud, nema dokaza.

Prema presudi Pipić je prodao drogu koju bi preuzeo od Ahmečkovića i to na igralištu u krugu srednje škole "Nikola Šop" u Jajcu. Marihuanu je prodao S.E. za iznose od po 20 KM, dok je za 50 KM prodao H.A., a jednom prilikom je prenosio dva paketića marihuane.

Halaba je osuđen jer je u više navrata prodao marihuanu, koju je preuzeo od Ahmečkovića.

Halilović je oslobođen optužbi da je od početka 2019. godine do 21. juna 2020. godine prodavao drogu te da je zajedno s Ahmečkovićem nabavio drogu koju su radi dalje prodaje sakrili u tapacirung vrata gepeka auta.

Ahmečković i Halilović su osuđeni za omogućavanje uživanja opojnih droga jer su u Bešnjevu kod Šipova u kući dali džoint G.A. koji su zajedno pušili.

Ahmečković je osuđen i zato što je kod kuće u Ljoljićima kod Jezera omogućavao uživanje marihuane Haliloviću i P.DŽ.