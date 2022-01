Tužilaštvo KS traži još dva mjeseca pritvora za Macana

SARAJEVO - Tužilaštvo Kantona Sarajevo uputilo je prijedlog Kantonalnom sudu za produženje pritvora Aleksandru Macanu, osumnjičenom za učešće u likvidaciji sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Produženje pritvora zatraženo je za još dva mjeseca.

Azra Bavčić, portparolka Tužlaštva KS, rekla je da je produženje pritvora zatraženo iz svih mogućih zakonskih razloga, odnosno zbog opasnosti od bjekstva, bojazni da bi boravkom na slobodi mogao ometati istragu uticajem na svjedoke ili saučesnike.

Takođe, kako prenose federalni mediji, produženje pritvora zatraženo je i zbog bojazni prikrivanja dokaza i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Nedavno je Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio prijedlog Tužilaštva i naredio raspisivanje međunarodne potjernice za Savom Marinkovićem, a istom odlukom određen mu je jednomjesečni pritvor po potjernici.

Marinkovića je kao direktnog izvršioca ubistva sarajevskih policajaca tokom davanja iskaza u Tužilaštvu KS označio Macan, za kojim je takođe bila raspisana potjernica, a koji se u pratnji advokata, sam predao Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

On je, navodno, a kako je to u javnost iznio njegov advokat, do u detalje ispričao detalje iz kobne noći, kada su policajci MUP-a KS naletjeli na grupu auto-mafijaša koji su na Alipašinom Polju pokušavali ukrasti golf 6 hrvatskih registarskih tablica.

Šehović i Vujinović ubijeni su 26. oktobra 2018. godine.