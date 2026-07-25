Tvrdio da ne zna gdje je Vera, a onda je signal telefona otkrio jezivu istinu

DALAS - Vera Pitulić iz Užica pronađena je mrtva u napuštenom automobilu u Dalasu, a za njeno ubistvo osumnjičen je njen partner. Dok traje istraga, porodica prikuplja pomoć kako bi njeno tijelo bilo dopremljeno u Srbiju i sahranjeno u rodnom kraju.

Partner ubijene Srpkinje Vere Pitulić (41), porijeklom iz Užica, najprije je navodno tvrdio policiji da ne zna gdje se ona nalazi i da je nije vidio niti čuo od subote, iako su istražitelji kasnije utvrdili da je njen mobilni telefon posljednji put bio aktivan upravo u njegovoj kući.

Samo nekoliko dana kasnije, tijelo nesrećne žene pronađeno je u napuštenom automobilu u Dalasu, a njen partner je uhapšen zbog sumnje da ju je nasmrt pretukao.

Vlasti nastavljaju istragu

Cijela ta situacija najviše je pogodila njenu porodicu, kao i prijatelje i dok američke vlasti nastavljaju istragu njenog ubistva, njeni najbliži sada imaju samo jednu želju, da njeno tijelo što prije bude dopremljeno u Srbiju kako bi je, kako kažu, dostojanstveno ispratili na vječni počinak.

"Samo želimo da je vratimo kući"

"Samo želimo da je vratimo kući. Da počiva tamo gde pripada, među svojima. Ništa ne može da ublaži bol koji osećamo, ali želimo da joj pružimo poslednji ispraćaj kakav zaslužuje", kažu njeni prijatelji.

Prijatelji se opraštaju od Vere

Na društvenim mrežama od nje se opraštaju prijatelji iz Srbije i Amerike.

"Ako je neko zaslužio da dočeka starost okružen porodicom i prijateljima, to je bila Vera. Bila je predivna majka, sestra i prijatelj. Ostaće praznina koju ništa neće moći da ispuni", napisao je jedan od njenih bliskih prijatelja.

Drugi poručuju da će je pamtiti po dobroti i osmijehu kojim je osvajala ljude.

"Ne postoje reči koje mogu da opišu koliko ćeš nam nedostajati. Nadamo se samo da ćeš uskoro biti vraćena kući, među svoje, gde ćeš pronaći večni mir", jedna je od mnogobrojnih oproštajnih poruka.

Pokrenuta akcija

Zbog visokih troškova transporta posmrtnih ostataka iz Sjedinjenih Država u Srbiju, koji se procjenjuju na između 40.000 i 50.000 dolara, porodica je pokrenula humanitarnu akciju kako bi Vera bila sahranjena u rodnom kraju.

Otišla za boljim životom

Vera je prije četrnaest godina otišla u Sjedinjene Američke Države u potrazi za boljim životom. Rođena je u užičkom kraju, završila je Srednju tehničku školu u Požegi, a u Americi je izgradila novi život i postala majka dvoje djece.

Nakon razvoda od supruga, egipatskog državljanina, djeca su vrijeme provodila sa oba roditelja. U trenutku tragedije bila su kod oca.

Roditelji preminuli

Posljednji put Srbiju je posjetila prošle godine, kada je došla na sahranu svog oca. Roditelji su joj u međuvremenu preminuli, a iza nje su ostala dva brata, brojna rodbina, prijatelji i dvoje djece.

Porodica i prijatelji opisuju je kao ženu vedrog duha, uvijek spremnu da pomogne drugima.

"Gde god da se pojavila, unosila je osmeh. Bila je osoba koja je okupljala ljude i nikada nije dozvoljavala da neko bude sam. Teško je poverovati da je više nema", kaže jedan od prijatelja.

Prema navodima porodice, Vera je posljednji put viđena u noći između petka i subote, kada je sa partnerom Donijem N. B. (38), bodibilderom iz Dalasa, prisustvovala jednom okupljanju.

Kako tvrde njeni najbliži, između njih je navodno došlo do svađe zbog ljubomore. Vera je, prema njihovim riječima, željela da napusti slavlje kako bi izbjegla dalji sukob pred drugim ljudima. To je bio posljednji put da je neko vidio živu.

Kako pišu strani mediji, kada se narednog dana nije javljala na telefon niti odgovarala na poruke, porodica je prijavila njen nestanak policiji u Dalasu. Zvanična istraga pokrenuta je u nedjelju, a istražitelji su ubrzo utvrdili da je njen mobilni telefon posljednji put bio aktivan u kući njenog partnera.

Nasmrt pretučena

Tijelo nesrećne žene pronađeno je u utorak u napuštenom automobilu u Dalasu. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, zadobila je teške tjelesne povrede od kojih je preminula, a istražitelji sumnjaju da je nasmrt pretučena. Američke vlasti još nisu saopštile gdje je zločin izvršen niti da li je tijelo naknadno premešteno kako bi se prikrili tragovi.

Istog dana uhapšen je njen partner Doni N. B. zbog sumnje da je odgovoran za njenu smrt. Istraga je i dalje u toku, a istražitelji prikupljaju dokaze koji bi trebalo da rasvijetle sve okolnosti ovog zločina, piše Mondo.