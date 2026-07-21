U Sloveniji uhapšene tri osobe iz BiH zbog teške onlajn prevare

MARIBOR - Mariborski policajci završili su istragu protiv trojice mlađih državljana Bosne i Hercegovine, osumnjičenih za seriju krivičnih djela, uključujući razbojništva, nasilništvo i iznudu.

Mariborska policija je prošle sedmice lišila slobode trojicu državljana BiH, starosti 19, 20 i 21 godinu, zbog osnovane sumnje da su počinili šest krivičnih djela: dva razbojništva, dve lake tjelesne povrede, jedno nasilništvo i pokušaj iznude.

Jedan od osumnjičenih je ranije već bio procesuiran zbog sličnih krivičnih djela, saopštila je PU Maribor.

Predstavljali se kao mlada žena

Policija je utvrdila da su osumnjičeni preko internet aplikacije napravili lažni korisnički profil, predstavljajući se kao mlađa žena. Tako su stupili u kontakt sa trojicom oštećenih i u julu se dogovorili za susret na području Maribora.

Na sastanku su od oštećenih zahtijevali da u svoje ime zaključe pretplatničke ugovore za mobilne telefone višeg cjenovnog ranga, pri čemu su im pijretili, oduzimali vrijednije predmete i fizički ih napadali, nanoseći im lake tjelesne povrede.

Tokom pretresa kod osumnjičenih pronađeni su predmeti značajni za dalji krivični postupak. Nakon završetka predistražnog postupka, sva trojica su zbog osnovane sumnje privedeni dežurnom istražnom sudiji Okružnog suda u Mariboru.

Sudija je najprije odredio sudsko zadržavanje, a narednog dana je za dvojicu osumnjičenih izrekao pritvor.