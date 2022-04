Uhapšen trojac osumnjičen za ubistvo migranta u Bihaću

BIHAĆ - Trojica migranata iz Afganistana, koji su osumnjičeni za ubistvo 23-godišnjeg migranta iz Pakistana, koje se dogodilo u protekli petak u Bihaću, uhapšeni su na području Sarajeva i u međuvremenu dovezeni u Bihać.

Ovu informaciju nam je potvrdio Adnan Beganović, portparol MUP-a USK, koji je istakao kako je, prilikom hapšenja, kod ove trojice pronađeno oružje za koje se sumnja da je njime počinjeno ubistvo, te drugi predmeti za koje se sumnja da potiču iz vršenja krivičnih djela.

"Osumnjičeni su uhapšeni u saradnji s kolegama iz Sarajeva, a trenutno se nad njima vrši kriminalistička obrada nakon čega će biti predati na dalje postupanje Tužilaštvu USK koje o svemu provodi istragu", kazao je Beganović.

On je dodao kako se ranije na osnovu prikupljenih informacija došlo do saznanja o kome bi se moglo raditi, a to su lica koja su i u ranijem periodu bila vinovnici nekih sličnih incidenata.

Inače, događaj se zbio proteklog petka u ranim večernjim satima u šetalištu Aleja, kada su se susrele i sukobile dvije grupe migranata.

Prema izjavama očevidaca, svemu je prethodila verbalna rasprava, nakon čega je ubijeni migrant izvukao pištolj i pucao, a potom mu je uzvratio osumnjičeni za ubistvo te ga smrtno pogodio.

Ostali migranti, a prema tim informacijama bilo ih je desetak, su se razbježali.

U pucnjavi je također teže ranjen još jedan migrant iz Pakistana, koji je u međuvremenu zbrinut u Kantonalnoj bolnici u Bihaću i prema poslednjim informacijama nalazi se van životne opasnosti.

Kako nezvanično saznajemo, i ranije su se sukobljavale grupe iz Pakistana i Afganistana, obzirom da je na području USK najviše ilegalnih migranata upravo iz te dvije države.

Poslije dužeg vremena ovo je prvi incident s ozbiljnijim posljedicama koji se dogodio u Bihaću, a uzrokovan je od strane migranata.

Građani su uznemireni, jer se ubistvo dogodilo na lokaciji popularnog šetališta, gdje je svakodnevno prisutan veliki broj ljudi i djece.

Procjenjuje se kako u ovome trenutku van prihvatnih centara u USK trenutno boravi oko 1880 migranata od čega njih 1300 na području Bihaća, 530 u Velioj Kladuši te oko 50 na prostoru Cazina.

Poboljšanjem vremenskih prilika uočljivo je i povećano prisustvo migranata na ulicama pomenutih gradova.