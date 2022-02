Uhapšen zbog proganjanja vlasnika banjalučke firme

​BANJALUKA - Osoba N.D. iz Banjaluke, uhapšena je zbog sumnje da je proganjala R.L. koji je prijavio da mu osumnjičena osoba dolazi ispred firme čiji je on vlasnik, te kruži i dolazi do samog ulaza, čime mu izaziva osjećaj ugroženost.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka juče oko 12 časova lice R.L. je prijavilo da ga lice N.M. proganja i izaziva osjećaj ugroženosti te je zaprimljena usmena krivična prijava na zapisnik.

Obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se radi o krivičnom djelu proganjanje.

"Istog dana u Banjaluci je lišeno slobode lica N.D. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo navedeno krivično djelo. U toku je kriminalistička obrada lica lišenog slobode", navodi se u saopštenju.