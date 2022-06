Uhapšeni Banjalučanin tvrdi da mu je policajac psovao majku

​BANJALUKA - Banjalučanin Z.L., kojeg je policija uhapsila u utorak jer je, kako tvrde iz policije upućivao pogrdne riječi i izraze policijskom službeniku te se oglušio o naređenje i nastavilo s upućivanjem istih, tvrdi za "Nezavisne novine" da je preživio torturu u prostorijama Policijske uprave Banjaluka i da mu je pozlilo.

Kako je za "Nezavisne" rekao Z.L., čiji je identitet poznat redakciji, u prostorije policije došao je nakon što mu je u telefonskom razgovoru policijski službenik opsovao majku, a onda je kako navodi proživio pravu torturu te mu je pozlilo.

Ovaj ratni vojni invalid koji ima zdravstvenih problema i kako kaže nikad ne konzumira alkohol pozvao je policiju kako bi se raspitao o svojoj prijavi krađe četvorotočkaša koju je podnio prije nekoliko mjeseci.

"Inspektor sa kojim sam telefonski htio razgovarati o tome šta je sa mojom prijavom jer mi se niko ne javlja već tri mjeseca, opsovao mi i rekao mi je da se 'nosim u tri majčine'. Otišao sam lično u policiju da ga potražim i da ga pitam ko je on da mi psuje majku", rekao je ovaj Banjalučanin.

Prema njegovim riječima, doživio je pravu torturu jer su ga "vukli i gurali" u ćeliju a da ne zna ni zašto je priveden, i usljed svega mu je pozlio pa je regovala i Služba hitne pomoći.

"Nikad nisam imao problem sa zakonom ali krivo mi je što se tako ophode prema meni, prvo sam nazvao da se informišem, a on mene da šalje u 'tri lijepe materine', i još me uhapse kada im dođem da vidim ko mi to smije govoriti", kaže ovaj vidno potreseni Banjalučanin.

Kako je rekao bili su vrlo neprijatni prema njemu, a kada mu je pozilio tri sata je proveo u Kliničkom centru te su ga potom ponovo vratili u pritvor.

"Neka izuzmu snimke i neka vide šta je meni rečeno i urađeno", rekao je Banjalučanin.

S druge strane, iz Policijske uprave Banjaluka danas je saopšteno da je juče oko 15.40 časova, uhapšen Z.L. iz Banjaluke, koji je, kako navode iz policije, došao u prostorije iste policijske stanice, u vidno alkoholisanom stanju.

"Z.L. je policijskom službeniku upućivao pogrdne riječi i izraze te se oglušio o naređenje i nastavilo s upućivanjem istih. Lice je odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu. O događaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda Banjaluka, Odjeljenje za prekršaje", navodi se u policijskom saopštenju.

Terete ga da je počinio prekršaj ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija.

Pored ovog slučaja iz policije navode da je isti dan uhapšen A.T. iz Banjule koji je oko 22.45 časova, kako tvrde, u vidno alkoholisanom stanju, nepozvan došao u službene prostorije ove uprave i policajcima upućivalo prijetnje i pogrdne riječi.