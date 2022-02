Vajukiću 69 mjeseci robije jer pretukao i opljačkao Ćućuna

BANJALUKA - Bogdan Vajukić (24) iz Laktaša, osuđen je u banjalučkom Okružnom sudu na pet godina i devet mjeseci za pljačku Srboljuba Ćućuna, kojeg je prije četiri godine nasilno ugurao u svoj automobil, pretukao i opljačkao u Miloševcima kod Laktaša.

Optužnica ga je teretila za krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari u sticaju s krivičnim djelom protivpravno lišenje slobode i razbojništvo.

Prema presudi Vajukić je u noći između 18. i 19. decembra 2018. godine presreo Ćućuna u Miloševcima te svojim golfom udario u njegov automobil. Zatim ga je pretukao i nasilno ugurao u svoj automobil i opljačkao.

Presudu je izreklo Vijeće kojim je presjedavao Branimir Jukić koji je naveo da je dokazano da je optuženi počinio krivična djela za koja se teretio.

Oštećeni Ćućun je ranije u Sudu ispričao da ga je Vajukić presreo na nadvožnjaku i popriječio mu put, a zatim ga izvukao i počeo udarati šakama i nogama.

"Bio sam sav krvav i mokar. Uspio sam preskočiti ogradu, ali je krenuo za mnom, stigao me, gurnuo dolje i udarao. Govorio sam mu da prestane. On me je izvukao na cestu, ugurao u svoj auto i rekao da me vozi svojoj kući u Koljane. Na putu sam iskočio iz auta, a Vajukić je izašao i nastavio me tući tražeći novac. Kada sam rekao da nema, počeo je da me prepipava te je našao 70 maraka i novčanik, u kojem su bili dokumenti i 500 maraka", rekao je tada Ćućun.

Žrtva je ispričala da je na kraju ostao na snijegu i minusu bos jer je jednu cipelu bio izgubio te pozvao djevojku.

Kako smo ranije pisali, Vajukić je prošle godine u banjalučkom Okružnom sudu osuđen na deset godina zatvora jer je nasmrt pretukao komšiju Gojka Veselića (76) čije je tijelo bacio u bunar.