Velika akcija MUP-a RS: Pretresi na 13 lokacija zbog vozačkih dozvola

PRIJEDOR - Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovode operativnu akciju "CILJ" usmjerenu na zloupotrebe oko polaganja vozačkih ispita.

U toku su pretresi na 13 lokacija.

Policija, kako je navedeno u današnjem saopštenju od 26. maja, pretresa na području Prijedora, Kostajnice i Novog Grada.

Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Dodaje se kako je više osoba predmet istrage.