Vlasnik bivšeg "Zapleta" negira optužbe: Oprema je u magacinu

BANJALUKA - Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka podnesen je izvještaj protiv Banjalučanina Gorana Zrnića, bivšeg direktora i vlasnika "Zapleta", zbog sumnje na prevaru tešku oko 150.000 KM na štetu "Jelen piva".

Kako nezvanično saznajemo, Zrnić je s predstavnicima ove kompanije zaključio ugovor o korištenju frižidera, suncobrana i namještaja, koje je ova kompanija uložila u sređivanje njegovog lokala u banjalučkom naselju Borik, ali je on sve to navodno prodao, nakon čega je prijavljen policiji. On je navodno tu robu prodao u sklopu kafića, a novac zadržao, umjesto da na osnovu ugovora uloženu opremu vrati "Jelen pivu".

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da je osumnjičeni G.Z. lani u maju kao odgovorno lice zaključio ugovor o prodaji robe iako na to nije imao pravo i na taj način pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist od 150.000 KM.

Sada se na mjestu nekadašnjeg "Zapleta" nalazi lokal pod drugim imenom i ima novog vlasnika, a policija bivšeg vlasnika tereti za prevaru.

Zrnić, sa druge strane, tvrdi da je oprema "Jelen piva" koju je on na osnovu ugovora s tom firmom preuzeo sačuvana i nalazi se u magacinu.

Ističe da su predstavnici te firme uložili u opremanje lokala, ali nisu s njim napravili cijeli ugovor, već u iznosu do 10.000 evra.

"Većinski ugovor je bio sa djevojkom koja je lokal držala prije nas. Kada je ona zatvorila lokal, mi smo preuzeli ugovor da bismo mogli nastaviti saradnju i nikad nisam dobio novac od njih. Oprema koju sam prodao je moja, a od 'Jelen piva' ima svega 10 stolova i stolica i to nisam prodao", kazao je Zrnić.

Podsjećamo, Zrnića je lani Bojana Stojković, banjalučka starleta, na društvenim mrežama javno optužila da joj nije isplatio honorar tvrdeći da je u "Zapletu" radila mjesec dana i da nije plaćena.

Zrnić joj je tada javno poručio da ona nikada nije bila radnik restorana, već spoljni saradnik za promociju preko društvenih mreža, imala je topli obrok i napitak, a unaprijed joj je isplaćeno 300 KM.

Tada je naveo da mu je prijećeno da joj isplati honorar i da je kod njega proradio inat zbog kojeg ona, kako je rekao, neće biti plaćena, što je izazvalo brojne reakcije budući da su se njihove prepirke vodile po društvenim mrežama.