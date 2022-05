Vozač poršea optužen za prijetnje policajcu, spominjao i Dodika

ZENICA - Protiv Gorana Alagića (40) Opštinski sud u Zenici potvrdio je optužnicu koja ga tereti da je, nakon što ga je, dok je vozio porše, zaustavila policijska patrola, prijetio jednom od policajaca, rekavši mu, između ostalog, da ima želju da se s njim pobije, te da "ne bi ostao na nogama ni dvije sekunde".

Sve se to, kako se navodi u optužnici, dogodilo 19. decembra prošle godine, 25 minuta nakon ponoći, kada su policajci B.M. i A.H. zaustavili Alagića, te posumljali da je pijan i od njega zatražili vozačku i saobraćajnu dozvolu.

"Na to je on drsko odgovorio, obraćajući se B.M: 'Opet ti, jesi l' se to ti meni natovario', a potom mu je rekao: 'Bože, samo da se zarati, da ovaj Dodik započne, pa da ja počnem zavoditi red u Zenici', te negodovao, ističući da neće da ga alko-testira B.M., obraćajući mu se: 'Od danas mi je ovaj otvoreni neprijatelj'", stoji u optužnici.

Alko-testiranje je preuzeo policajac A.H. i, kako se navodi, Alagiću je utvrđen 1,21 promil, a optuženi je nastavio s prijetnjama B.M.

"Rekao mu je: 'Koji ti je ovo put dosad, četvrti? Samo da se hoće zaratiti, ti si mi od danas otvoreni neprijatelj, zapiši to sebi, imam želju da se pobijem s tobom, ja ti garantujem da ne bi ostao na nogama ni dvije sekunde', nakon čega ga je B.M. upozorio na ponašanje, na što mu je on odgovorio: 'Kad skineš uniformu, hajde na Smetove da se mi potučemo, nećeš ni minutu ostati na nogama'", navedeno je u optužnici, a potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Kako se dodaje, policajci su mu tada saopštili da je isključen iz saobraćaja i pozvali ga da potpiše prekršajni nalog, što je on odbio.