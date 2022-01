Zeničaninu devet godina robije za ubistvo strica

ZENICA - Almin Kolić (31) iz Zenice osuđen je na devet godina zatvora po optužnici u kojoj se navodi da je nožem brutalno usmrtio strica Redžiba Kolića zvanog Kole (53).

Prvostepenu presudu izrekao mu je Kantonalni sud u Zenici, a u njoj se navodi da je Almir Kolić kriv što je zločin počinio 10. januara prošle godine.

Optuženi je, kako se navodi, oko 18.30, na području grada Zenice, u mjestu Čolan, u istoimenom planinarskom domu, u kojem su bili Redžib i još nekoliko lica, gdje su zajedno pili alkohol, nakon verbalnog konflikta zbog ranijih nesuglasica sa stricem rekao: "Tu više neće biti dom".

Potom je, dodaje se, došlo i do fizičkog sukoba, te ga je stric udario otvorenom pesnicom u lice, kao i konzervom u glavu.

"Nakon toga je Redžiba Kolića, u namjeri da ga ubije, nožem s drvenom drškom ukupne dužine oko 31 centimetar i dužine sječiva 17,5 centimetara, ubo u desnu stranu grudnog koša, iako je bio svjestan da ga takvim ubodom može ubiti, što je i htio", navodi se u presudi, a potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Pedesettrogodišnjak je preminuo na putu za bolnicu zbog unutrašnjeg iskrvarenja iz velikih krvnih sudova jetre, koji su presječeni. Iza ubijenog su ostala tri sina.

Podsjetimo, prema ranije objavljenim nezvaničnim informacijama, policija je za Alminom Kolićem tragala sat i po, a on je za to vrijeme sinu ubijenog Redžiba Kenanu poslao SMS poruku u kojoj je napisao: "Ubio sam ti oca, neće više živjeti, zaklao sam ga".

Kenan Kolić za medije je tada ispričao šta se dogodilo kobne noći i šta je prethodilo zločinu.

"Prije tri sedmice taj rođak Almin je zapalio dom, a otac i još neki ljudi su to popravili. Nedavno je taj rođak nazvao mog oca i rekao da će doći i da će to opet sve zapaliti. Otac je u nedjelju ranom zorom otišao u lov, a po povratku u dom Alminu je rekao da nema on ništa s domom i da se s njim niko neće svađati. Almin mu je rekao: 'Nemaš ti s ovim ništa i ja ću ga zapaliti'", kazao je tada Kenan.