Čubrilović za "Nezavisne": Nadležnosti se ne mogu vratiti ekspresno

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, smatra da će proces vraćanja nadležnosti sa nivoa BiH na nivo Republike Srpske biti dugotrajan proces.

Podsjetio je i da je proces davanja dodatnih nadležnosti BiH trajao desetinama godina. "Vjerujem da je i ovo otvoren proces koji će sigurno potrajati. Ovo ne može da se završi za jedan mjesec, za jednu godinu, ali sigurno da je trebalo stati u zaštitu prava Srpske unutar BiH", rekao je Čubrilović u intervjuu za "Nezavisne novine".

NN: Hoće li se politička kriza izazvana spornim odlukama bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka, te Ustavnog suda BiH, preliti i u 2022? ČUBRILOVIĆ: Dobro ste konstatovali, to je kriza izazvana odlukama bivšeg visokog predstavnika, čovjeka koji je bio ovdje 10-11 godina i praktično ništa nije doprinio da BiH napravi iskorak ka EU ili da podigne stepen standardizacije, da usvaja evropske zakone. A onda na kraju mandata donese takve izmjene Krivičnog zakona na koje smo morali reagovati. I dobro je da je NS RS donijela zakon kojim se odbacuje njegova odluka. Naravno, i Ustavni sud BiH je svojim odlukama takođe prelio čašu i bilo bi nelogično da se nije reagovalo. Da nismo reagovali, bilo bi da ne želimo da čuvamo Ustav, Dejtonski mirovni sporazum. Reagovalo se u pravi čas, jer bilo je krajnje vrijeme da se prestane sa tim. BiH nije protektorat. Ako misle na taj način da rade, neka je proglase protektoratom, imenuju protektora, pa neka onda taj odgovara za svoje postupke. Ljudi iz međunarodne zajednice, koji su često samo prolaznici na ovom prostoru, ponašaju se kao na nekom turističkom putovanju - bez ikakve odgovornosti donose odluke koje ostavljaju trajne posljedice i na narode i na odnose unutar BiH.

NN: Izjava o nepristajanju na kršenje Dejtonskog sporazuma nedavno je potpisana u Srpskoj i biće upućena i na međunarodne adrese. Da li Vi zaista očekujete ikakav efekat od toga? ČUBRILOVIĆ: Naše je bilo da upozorimo međunarodnu zajednicu o stvarnom stanju u BiH. Nabrojali smo nekoliko bitnih činjenica za koje mislimo da svijet s njima nije dovoljno upoznat. Kao odgovorni ljudi, htjeli smo da damo svoje viđenje sadašnje situacije. Zaista je nedopustivo da se Ustav BiH, odnosno Dejtonski mirovni sporazum, krši na takav način, da niko ne reaguje, a reaguje na posljedice. Zato mislim da je ovo pismo važno.

NN: Kako posmatrate pozivanje lidera partija iz Srpske u Tužilaštvo BiH zbog sjednice NS RS o vraćanju nadležnosti? Je li to pritisak? ČUBRILOVIĆ: Naravno da je to pritisak, da je to diktirano iz nekog centra moći. Nisam pravnik, ali po uvjeravanju svih pravnika u Srpskoj, tu nema krivičnog djela. Ovdje se na ustavan i zakonit način pokušavaju stvari dovesti u red.

NN: Pa, je li na sceni pokušaj zastrašivanja i disciplinovanja političara u Srpskoj preko Tužilaštva BiH? ČUBRILOVIĆ: Ne vjerujem da na taj način mogu da dođu do ciljeva, mada sam svjestan da sila može sve da uradi, da ovdje ne postoji pravo, već pravo jačega. Međutim, ne vjerujem da to može da da rezultat koji oni očekuju. Ali je žalosna činjenica da i toliko godina poslije rata nismo učinili mnogo u pomirenju naroda, što je bio osnovni smisao prisustva međunarodne zajednice ovdje. Kao da smo radili na razjedinjavanju, stvaranju lošijih odnosa. Ponekad se čini da su ovdje mnogo lošiji odnosi nego devedesetih godina. Zato mislim da prisustvo međunarodne zajednice nije dalo očekivane efekte u BiH.

NN: Srpska je ušla u povrat nadležnosti koje su joj oduzete; kada očekujete konkretne rezultate tog procesa? ČUBRILOVIĆ: Pazite, godinama se skrnavio Ustav BiH, odnosno Dejtonski mirovni sporazum i vršen je prenos nadležnosti sa entiteta na nivo BiH, često pod pritiskom, a često i samim nametanjem visokog predstavnika. I niko nije reagovao na to što se krši Ustav. A Ustav u svom osnovnom tekstu nije doživio izmjene, ta zakonska rješenja nisu uticala na to da dođe i do izmjene teksta Ustava BiH. Mi se samo držimo toga - na ustavan način želimo da se razgovara o svemu. Možda će poslije ovih razgovora doći i do veće centralizacije nekih funkcija, a one koje nisu bile funkcionalne, a izvršen je prenos nadležnosti, treba da se vidi na koji način mogu biti organizovane, šta treba da bude vraćeno u interesu građana i Republike Srpske i BiH. Moramo imati institucije kojima će svi biti zadovoljniji nego što je to sada slučaj. Mi imamo agencija koje po 15 godina nisu napravile nijednu odluku, nijedno rješenje, a njihov rad finansiraju građani BiH. Ne jednu, desetine je takvih. Zašto je to Sveto pismo, da se ne smije dirati, ne smije razgovarati o tome i ne smiju se tražiti nova rješenja? Poziv na nova rješenja nije poziv na kršenje Ustava, već na poštovanje Ustava. Ovo je proces, taj proces davanja dodatnih nadležnosti BiH trajao je desetinama godina. Vjerujem da je i ovo otvoren proces koji će sigurno potrajati. Ovo ne može da se završi za jedan mjesec, za jednu godinu, ali sigurno da je trebalo stati u zaštitu prava Srpske unutar BiH.

NN: Kad ćete se svi vi, uključujući i Vas lično, početi baviti egzistencijalnim problemima građana? ČUBRILOVIĆ: Mi se time bavimo u kontinuitetu. Pokušava se obezbijediti što bolji materijalni položaj naših građana. Potrebno je i da se uradi reorganizacija u nekim institucijama za koje je konstatovano da imaju određenih problema. Cilj je da se obezbijedi bolji status svima onima koji su opredijeljeni da žive i rade na ovim prostorima. Krajnji rezultat svega treba da bude veći stepen zaposlenosti i bolja perspektiva, prije svega mladih ljudi. Zašto nije više i bolje urađeno? To možemo da gledamo i u kontekstu našeg okruženja. Ne možemo mi da budemo oaza unutar svih ovih okolnosti i okruženja u kome živimo.

BiH uvijek pod nečijom kapom

NN: Srpska 9. januara proslavlja svoj 30. rođendan. Je li njena pozicija danas više ili manje ugrožena nego prije, recimo, pet, deset ili više godina? ČUBRILOVIĆ: Republika Srpska i njene institucije funkcionišu na najbolji mogući način. Naravno, prošli smo i teška vremena, imali smo period kada smo bili bez plata, bez penzija mjesecima. Ali sada toga nema. Republika Srpska je organizovana i stabilna. Mislim da je to kvalitet koji nije bilo lako dostići. S druge strane, BiH je, u najmanju ruku, čudna zemlja jer ona kao država nikada nije samostalno funkcionisala. Ona je uvijek funkcionisala u sastavu nečega ili pod nečijom kapom.