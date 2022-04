Tomo Vukšić: Pravi kršćanski vjernik nastoji uvijek slušati Isusa

Pravi kršćanski vjernik zaista nastoji uvijek Isusa slušati i ne samo na svetkovine, nego svakoga dana tako se ponašati, poručuje Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH.

U pisanom intervjuu za "Nezavisne novine" on dodaje da je svetkovina Uskrsa veliki praznik nade.

"Zbog Isusova uskrsnuća cijeli njegov nauk nazvan je Evanđelje, što na grčkom jeziku znači radosna vijest", ističe Vukšić.

NN: Kako će katolički vjernici u BiH ove godine proslaviti Uskrs?

VUKŠIĆ: Katolici svake godine kao vjernici s istim osjećanjima i na jednak način proslavljaju svetkovinu Uskrsa. To jest, s velikom zahvalnošću sjećaju se događaja Isusova uskrsnuća i ponizno se nadaju da će uskrsnuli Isus, prvina usnulih, kako je nazvan u Svetom pismu, to jest prvi koji je uskrsnuo između svih koji su umrli, učiniti da slično uskrsnuće dožive također i svi koji su Kristovi, što je opet misao iz biblijskoga teksta. A ove godine je proslava blagdana Uskrsa bitno obilježena ratnim događajima u Ukrajini, za koje bismo željeli da ih nikada nije bilo, odnosno za koje molimo i želimo da odmah prestanu i da se više nikada i nigdje ne dogode, već da ljudi, države i narodi sva svoja otvorena pitanja i probleme rješavaju dijalogom na civiliziran način. U našem razmišljanju i molitvama to, naravno, vrijedi prije svega za BiH.

NN: Šta sve podrazumijeva ispravno praznovanje ove najveće hrišćanske svetkovine?

VUKŠIĆ: Uskrs je svetkovina sjećanja na Isusovu pobjedu nad smrću. Na njegovo uskrsnuće i uzlazak Ocu nebeskomu. I nadamo se, svi koji se zahvalno prihvaćamo i ponizno ispovijedamo vjeru u uskrsnuće, da ćemo jednoga dana i mi uskrsnuti kao što ispovijedamo kada izgovaramo: Vjerujem u uskrsnuće tijela i život vječni. Vjerujemo, dakle, ne samo da je Isus uskrsnuo nego i da je svaki čovjek pozvan na uskrsnuće svoga tijela. Po tomu je svetkovina Uskrsa veliki blagdan nade. Zbog Isusova uskrsnuća cijeli njegov nauk nazvan je Evanđelje, što na grčkom jeziku znači radosna vijest. Radosna vijest upravo zato što je Isus ustao od mrtvih i što, zbog uskrsnuća tijela, kojemu se nadamo, smrti zapravo i nema jer se po njoj vjernima život samo mijenja, a ne oduzima. To je sadržaj kršćanske vjere i to je ispravan način njezina ispovijedanja i ispravan način svetkovanja Uskrsa.

NN: Možemo li iz poruke koju nam donosi Hristovo uskrsnuće crpiti motivaciju za izlazak iz ove teške situacije u kojoj sada živimo, kada mnogi osjećaju strah i nesigurnost?

VUKŠIĆ: Budući da je Uskrs blagdan eshatološke nade i utjehe cijelom putničkom Božjem narodu i svakom čovjeku ponaosob, isti blagdan je također izvorište iz kojega mora istjecati i osvježavati se također nada u ovozemaljskom životu. Svaka kršćanska nada nadahnjuje se Isusovim primjerom, njegovim načinom života na zemlji i njegovim načinom odnosa prema drugim ljudima, pa tako i nada kršćana dok žive na ovoj zemlji i na putu su prema vječnosti. On nas nadahnjuje dok smo u prolazu kroz ovaj svijet. Jer koliko god nam je drag zemaljski zavičaj, i treba da nam je drag, on je ipak naša privremena kategorija u kojoj nam je dana prilika pokazati svojim djelima da nam je stalo do našeg uskrsnuća. Naime, kako piše apostol Pavao: "Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu" (Fil 4,20-21). I kad bi ljudi prihvatili Isusov primjer i nauk da su svi ljudi braća i sestre i kad bi iskreno pristajali uz ovu pouku apostola Pavla, sigurno bi nestalo svih razloga za strah i nesigurnost.

NN: Ovo je dan koji vjernici provode i u molitvi. Koliko je bitno da se Bogu obraćamo 365 dana u godini, a ne samo u danima velikih svetkovina?

VUKŠIĆ: Na mnogo stranica Novoga zavjeta Isus je opisan kako moli. Molio je i danju i noću. Sam i sa drugima. Zahvaljivao je Bogu Ocu i molio blagoslov za sve koji su se oko njega okupljali. Činio je dobro svima koje je susretao. Bio je utjelovljenje poniznosti i svjedok Božje blagosti i milosrđa. I kao što je Isus često molio i po tomu primjer na nasljedovanje svima, koji se ponose njegovim imenom, u skladu s tim svojim ponašanjem, osim osobnoga primjera, on je ostavio kršćanima i poruku o potrebi česte molitve, koja vrijedi za sva vremena, a glasi: "Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjeg" (Lk 21,36). A pravi kršćanski vjernik zaista nastoji uvijek Isusa slušati i ne samo na svetkovine nego svakoga dana tako se ponašati.

NN: Koja bi bila Vaša uskršnja poruka vjernicima?

VUKŠIĆ: Svim kršćanskim vjernicima, i katolicima i pravoslavcima, želim obilje Božjega blagoslova u povodu svetkovine kojom se sjećamo Isusova uskrsnuća. I neka iz te istine svi hrane svoju vjeru i plemenito djelovanje. Neka mole i svima čine dobro i neka se u tomu nikada ne umore pa će onda imati temelja njihova nada da će im Isus, kao što je navijestio u svojoj prispodobi o Posljednjem sudu, jednom kazati: "Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!" (Mt 25,34). I, s obzirom na sadašnje prilike oko nas, zajedno s apostolom Pavlom sve ponizno molim: "Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!" (Rim 12,18).