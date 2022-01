Trivićeva za "Nezavisne": Ni ja ni opozicija nismo popustljivi prema Sarajevu

Ne vidim ko bi mogao biti njihov kandidat osim Milorada Dodika, tako da ni ne razmišljam o nekim drugim imenima, rekla je Jelena Trivić, kandidatkinja PDP-a za jednu od dvije najvažnije funkcije, najvjerovatnije za funkciju predsjednice RS u intervjuu za "Nezavisne novine".

"Ja ne sporim da dio naroda prema njemu ima neki vid strahopoštovanja, ali ja ga nemam. Ne mogu da umanjim da je već dugo na vlasti, da vodi najveću stranku, da je neprikosnoven u svojoj stranci, ali za mene nije neprikosnoven i nemam prema njemu pardona", rekla je Trivićeva.

NN: Nakon što ste dobili kandidaturu PDP-a, kakve su Vam prve impresije?

TRIVIĆ: Imala sam nekoliko susreta s narodom, jedan skup u Trnu, s mladima u Doboju, za Dan Republike... i više sam nego zadovoljna. Ima razmišljanja da vas rana kandidatura izlaže, ali cijeli moj mandat u Narodnoj skupštini je bio izlaganje. Unutar opozicije izdvojilo se nekoliko ključnih imena među kojima sam i ja i mi smo sve ovo vrijeme na udaru političkih protivnika, tako da se u tom smislu nikoga ne bojim. Nemam šta da krijem, ponašam se normalno kao i prije.

NN: Imate li strah ako Vam protivkandidat bude Milorad Dodik?

TRIVIĆ: Ja u ovom momentu ne vidim ko bi mogao biti njihov kandidat osim g. Dodika, tako da ni ne razmišljam o nekim drugim imenima. Da ga se bojim, ne bih se ni odlučila da uđem u ovo. Mi smo imali toliko duela u NS RS, ali nikad nisam osjećala da sam izašla poražena.

NN: Kako god ko mislio o njemu, niko mu ne spori veliku harizmu i političku vještinu. Da li ste razmišljali kako ćete mu parirati?

TRIVIĆ: Naravno da sam razmišljala. Ja ne sporim da dio naroda prema njemu ima neki vid strahopoštovanja, ali ja ga nemam. Ne mogu da umanjim da je već dugo na vlasti, da vodi najveću stranku, da je neprikosnoven u svojoj stranci, ali za mene nije neprikosnoven i nemam prema njemu pardona. Ja ne mislim da treba da se fokusiram na njega nego na ono što nudim građanima. Ne želim Dodika da zamijenim, ja želim da budem sve suprotno od njega. Želim da gradimo sistem i institucije, a ne da nastavim kult ličnosti.

NN: Zbog čega Vi želite da smijenite ovu vlast?

TRIVIĆ: Prije svega, zbog korupcije, koja je uništila i zarobila institucije od strane kriminalnih grupa koje su oni uveli u vlast. Institucijama ne upravlja zakon nego odmetnute grupe koje su izvan zakona, a naslonjene su na politiku. Ja sam sve suprotno od toga. Nisam iz tog filma, nisam iz takve porodice. Ja nemam ni u tragovima takav vid ponašanja. To nas suštinski najviše razlikuje. Druga stvar je to njihovo uporno zloupotrebljavanje nacionalnih tema, koje ja smatram lažnim srbovanjem. Na primjer, ja smatram da sa Šmitom treba razgovarati, iako smo svjesni da on nije prošao proceduru u Savjetu bezbjednosti, cijeneći da je i on sam pokazao spremnost da na neki način povuče Inckovu odluku da se kroz redovnu parlamentarnu proceduru dođe do rješenja koje bi bilo prihvatljivo za RS i cijeneći koje moćne zemlje stoje iza njega. Sa Šmitom su razgovarali i predsjednik Vučić i Njegova svetost patrijarh Porfirije. Svi iz SNSD-a me napadaju zbog toga, ali ja i dalje smatram da sa svima treba razgovarati. Ovakva politika kakvu vode oni se na kraju ispostavi pogubna za narod i za RS. Dodik je zategao do maksimuma, a sada, kako stvari stoje, Inckova odluka ostaje, a naši predstavnici će se vratiti u institucije. Šta smo dobili takvom politikom?

NN: Čini mi se da narod ima impresiju da je opozicija popustljiva prema Sarajevu i prema međunarodnoj zajednici?

TRIVIĆ: Ni ja ni opozicija nikad nismo bili popustljivi. A ja sam u više svojih izjava politički udarala i na Bakira Izetbegovića i SDA kao drugu stranu te iste medalje, koja zajedno s SNSD-om diže političke tenzije, gdje svako pljačka svoj narod, a korupcija cvjeta. Ne mislim da mi iko može da napakuje neko izlaženje u susret bošnjačkoj strani, ali sam ipak neko ko kaže da treba razgovarati i tragati za kompromisima. Ne vidim kako BiH može opstati u dvije krajnosti - SDA o BiH bez entiteta i SNSD-a koja uporno negira postojanje BiH. Ubijeđena sam da se time dovodi u opasnost sama Republika Srpska ako se ide u takav vid radikalizacije, jer to u ovom istorijskom kontekstu nema nikakve izglede na uspjeh. Ove dvije krajnosti narod treba da odbaci na izborima.

NN: Moj je utisak da izbore često dobijaju emocije. Ne čini li Vam se da opoziciji racionalna priča smanjuje izglede time da vas percipiraju da niste dovoljno nacionalno osviješteni?

TRIVIĆ: Mislim da smo mi nacionalno osvješteniji od SNSD-a. Ja jesam svjesna da emocije mogu biti presudnije od razuma, ali to nije razlog da ja na razum ne pozivam. Politika se ne vodi ljutnjom i bijesom. Sve što možda dobijete bijesom na kraju se ispostavi da nije dobro za narod. SNSD je dobijao izbore, ali mislim da nije dobro učinio za Republiku Srpsku. Dodika ćemo pobijediti, ali njegova šteta za RS i narod će ostati. Jer, najpogubnija stvar koju je SNSD učinio RS je to što je nenormalne stvari učinio normalnim. Racionalna priča jeste teži put, ali ja od njega neću odustati. Najlakše bi meni bilo da budem retrogradnija od Dodika, ali to nije dobro za RS. Želim vratiti vjeru naroda u institucije.

NN: Da li mislite da je opozicija dovoljno ujedinjena da ima zajednički front?

TRIVIĆ: Mislim da postoji osovina u opoziciji na liniji SDS - PDP i Nebojše Vukanovića. U tom smislu jako smo kompaktni. Naravno, svi oni koji će u vrijednosnom smislu odbaciti politiku SNSD-a su dobro došli. Ja neću biti remetilački faktor, ali oni moraju pokazati da su se vrijednosno i u svojim principima i politikama distancirali od SNSD-a i odbacili njihovu politiku.

NN: Sad govorimo o g. Nešiću?

TRIVIĆ: Neka se svako pronađe. Ja ne govorim o g. Nešiću nego o svim strankama i strukturama društva koje iskreno žele promjenu i koje shvataju da ovo što radi SNSD nije dobro. Nikome od takvih neću biti prepreka. Ja ne dijelim sertifikate, svako može da se zove opozicija, ali opozicija se pokazuje kako djelujete, a ne kako se zovete.

NN: Da li se g. Nešić, po Vašem mišljenju, dokazao?

TRIVIĆ: Mislim da je on dosad imao dosta lutanja, ali vjerujem da u DNS-u ima mnogo ljudi koji su iskreno i u ranijem periodu dok su bili zajedno s SNSD-om pokazivali otklon prema politici kojoj je nosilac SNSD.

NN: Čini mi se da će za Vašu pobjedu biti ključna saradnja s g. Stanivukovićem, a čini se i da je bilo nekih trzavica. Kakvi su sada vaši odnosi?

TRIVIĆ: Apsolutno nije bilo ništa u obimu koji prezentuju naši protivnici. Da je bilo razlika u mišljenju i razmimoilaženja, jeste, ali mi smo to uvijek prevazilazili, što svjedoči o demokratičnosti nas oboje i posebno stranke kojoj pripadamo. Draško je ovoj kandidaturi dao punu podršku i mi zajedno nastupamo na izborima za savjete mjesnih zajednica u Banjaluci. Mi ozbiljno radimo na tome i tome smo jako posvećeni. Imaćemo ozbiljnu pripremu za izbore i to je najbolji pokazatelj o našim odnosima, jer imamo zajednički cilj, kome smo posvećeni.