BH(RT) u malom

BHRT je BiH u malom. Sve što proživljava BiH, proživljava i BHRT. Kako koji narod doživljava BiH, doživljava i BHRT.

A BiH je zemlja koju, onakvu kakva je sada, ne želi niko. Srbi bi da vrate sva ona dejtonska ovlaštenja koja su proteklih godina prenesena na državni nivo, a možda, ako je moguće, i malo više. Hrvati bi željeli svoj entitet, ali ne bi se ljutili ni ako bi im dali da se priključe Hrvatskoj. Bošnjaci bi najradije da entiteta nema, da se uvede princip "jedan čovjek - jedan glas" i da se ukinu sva politička prava koja sada imaju konstitutivni narodi. Ako ćemo iskreno, ni Zapad nije zamišljao da će BiH ostati ovakva. Za njih je Dejton bio samo prva faza, smućkani kompromis koji je zaustavio rat. Priželjkivali su i očekivali da će vremenom ova komplikovana struktura koju nikad nisu shvatili nestati i biti zamijenjena nečim jednostavnim i jeftinim, što oni bolje mogu da razumiju.

Isto je i sa državnim javnim servisom... Srbi bi najradije da ga nema, da se sve prenese na entitetski nivo, Hrvati bi da dobiju svoj kanal, a da na državnom nivou ne postoji ništa. Bošnjaci bi, opet, da nema entitetskih emitera, da to bude kao TV Sarajevo prije rata, jedan dan ćirilica, drugi dan latinica, i da to manje-više bude to. Možda neki mali regionalni studio u Banjaluci i Mostaru, za izvještaj s pijace ili reportažu o nekom plesnom takmičenju.

Ni stranci ne razumiju zašto utrostručavati administraciju, birokratiju, čemu ta komplikovana šema dijeljenja prihoda od RTV pretplate i zašto se ovi čudni i nerazumni ljudi ni oko čega ne mogu dogovoriti.

Sve ovo što slušate, da je uređivačka politika BHRT-a ovakva ili onakva, da se ovaj ili onaj narod ne poštuje, da ovaj ili onaj nije zastupljen ili da se programska šema pravi za "njih" a ne "za nas", treba da zanemarite i fokusirate se na očigledno, a što niko ne želi da vidi. Sve je u ovoj zemlji naopako i nakaradno. Svaka vrsta logike prelazi u svoju suprotnost, sve što možda i počne praktično i razumno preraste u troglavu aždaju, koja na kraju pojede i one koje navodno štiti.

U mislima sam s našim ljudima na BHRT-u, našim kolegama, koji ni krivi ni dužni moraju da trpe sve ovo, i umnogome me podsjećaju na ono što svakodnevno trpimo svi mi, građani BiH.

Spasavanje BHRT-a je spasavanje BiH. Ako ne uspiju da pronađu neki prihvatljivi kompromis za BHRT, kako misle sačuvati ono što od BiH bude ostalo?