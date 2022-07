Besplatno savladajte Javu - najbolji izbor za pokretanje IT karijere

Da li razmišljate o visoko plaćenoj i fleksibilnoj karijeri u brzorastućoj IT industriji? Da li želite da postanete dio tima velikih svjetskih korporacija ili freelancer sa mogućnošću obavljanja svih radnih zadataka iz kancelarije koja može biti bilo gdje u svijetu? Nemate iskustva i ne znate u kojem IT sektoru da započnete izgradnju upravo ovakve karijere?

ITAcademy ima pravo rješenje za vas!

Potpuno besplatno započnite svoj put ličnog napretka i izgradnje u jednom od, sasvim sigurno, najperspektivnijih zanimanja - Java programiranju!

Uz kombinaciju minimuma teorije i maksimuma prakse, kao najboljeg principa za učenje, upoznajte se sa osnovnim konceptima upotrebe Java programskog jezika i ovladajte njima uz iskusnog stručnjaka u programiranju i kreativca Zorana Jankovića na besplatnom kursu "Uvod u Javu"!

Zabilježite datum: utorak, 12. jul, jer će obilježiti početak besplatnog kursa "Uvod u Javu", koji će se održavati dva puta sedmično, s ukupnim trajanjem od 24 časa u moderno opremljenim prostorijama ITAcademy u Banjaluci!

Broj mjesta je ograničen, zato ispunite jednostavnu prijavu i osigurajte svoje mjesto na besplatnom kursu.

Zašto je Java programski jezik najbolji izbor za početak IT karijere

Java programski jezik je u vlasništvu vodeće softverske kompanije "Oracle" i na osnovu svoje brzine, prenosivosti i jednostavnosti važi za jedan od najzastupljenijih razvojnih alata danas.

Java platforme imaju široku upotrebu u programiranju i primijenjenim softverskim rješenjima, koja se kreću od najjednostavnijih digitalnih uređaja, mp3 plejera, mobilnih telefona i tableta, preko svih uređaja s Android operativnim sistemom, pa sve do kompleksnih web servera i korporativnih aplikacija.

Da je jedan od najpopularnijih jezika koji se najčešće implementira za korištenje velikih poslovnih aplikacija, dokazuje činjenica da ovaj objektno orijentisan programski jezik koriste globalni tehnološki giganti, poput Googlea, Amazona, LinkedIna, Netflixa i dr. za kreiranje web i mobilnih aplikacija, kao i softverskih alata, što je doprinijelo velikom razvoju kompanija!

Jednostavnost je osnovni pojam koji se vezuje za funkciju ovog programskog jezika, što i učenje čini znatno lakšim od drugih programskih jezika, kao što su, na primjer, C ++ ili GO. Predstavlja najbolji izbor za početak programiranja, a najbrži način za učenje programskih jezika je praktičan rad u njima, što je osnovna karakteristika školovanja i kurseva koje organizuje ITAcademy!

Na kursu "Uvod u Javu" potpuno besplatno ćete steći osnovno programersko iskustvo, usvojićete kvalitetna znanja na jednom od najzastupljenijih programskih jezika, a kroz praktičan rad upoznaćete se s osnovnim mogućnostima za razvijanje programa, kreirajući objekte i relacije između tih objekata u Javi. Sve to u sjajnoj atmosferi i uz profesionalnog predavača u modernim računarskim laboratorijama!

Zbog čega je Java programer najtraženije IT zanimanje

Osnovna funkcija Java programskog jezika je pojednostavljenje razvoja i održavanja softvera. Dominantni programski jezik pozitivno utiče na svakodnevni život ljudi, olakšava i unapređuje poslovanje zbog široke primjene, koja se ogleda u izgradnji i razvoju velikog broja aplikacionih softvera i njihove implementacije u najrazličitija multiplatformska okruženja. Jednostavna upotreba Java programskog jezika osigurala je korištenje za neiskusne, ali i za napredne programere, te nije u velikoj mjeri zavisna od drugih softvera, što znači da bilo koji dio softvera ili aplikacije programiran u Javi može biti pokrenut bilo gdje!

Upravo zbog Javinih svestranih funkcija velika je potražnja za Java programerima u kompanijama širom svijeta! To dokazuje i visoka zarada, koja se kreće od 700 evra do 2.400 evra, što čak predstavlja veće plate u odnosu na one koji rade u drugim programskim jezicima!

Besplatni kurs "Uvod u Javu" omogućiće vam da se upoznate sa bezbrojnim mogućnostima, savladate osnovna znanja i vještine programiranja u popularnom programskom jeziku, ali i da se uvjerite zašto su baš Java programeri toliko traženi!

Programiranje ne predstavlja zanimanje koje možete savladati preko noći, ali na ITAcademy je potrebno samo deset mjeseci da uz savremeni program na smjeru Java Development usvojite vještine koje ćete odmah moći da primijenite u praksi i pronađete odlično plaćen posao Java programera! Po završetku školovanja potpuno besplatno ćete dobiti svjetski priznate sertifikate, koji će vas istaći na tržištu rada i odvojiti od konkurencije, a jedan od njih je i sertifikat začetnika Java programskog jezika - Oracle! Pored brojnih pogodnosti koje vas očekuju, ITAcademy vam omogućava i 100 besplatnih radnih sati u modernom IT hubu!

Već danas uradite pravu stvar za svoju budućnost i prijavite se na potpuno besplatan kurs koji organizuje vodeća IT škola!

Požurite sa prijavom, jer napominjemo da je broj mjesta ograničen!