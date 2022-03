Knjige su blago - osnovcima iz Doboja stigla vrijedna donacija

Marljivi đaci centralne Osnovne škole "Đura Jakšić" u selu Podnovlje i područne u Majevcu kod Doboja do danas nisu imali dovoljno knjiga u školskoj biblioteci.

To im je zadavalo muke prilikom čitanja obavezne školske lektire jer se dešavalo da imaju samo po jedan primjerak pojedinih naslova. Ipak, bili su solidarni, pa su brzo proslijeđivali knjige jedni drugima. Tome je sada došao kraj jer su u njihovu biblioteku stigli brojni novi naslovi. Donaciju im je uputila kompanija Mozzart, a inicijativu je pokrenula njihova omiljena bibliotekarka.

Ustupljena fotografija

"Hvala na ekspeditivnosti donatoru i hvala profesorki srpskog jezika Jovani Tadić na proaktivnosti jer smo na osnovu njene inicijative obogatili fond knjiga u biblioteci. Veoma smo radosni i zadovoljni, sada je lakše i đacima i profesorima da ispunjavaju svoje obaveze, a sve to ne bi bilo moguće bez donacije kompanije Mozzart. Hvala im na ovom plemenitom gestu", kaže Milan Čobanović, direktor Osnovne škole "Đura Jakić", Podnovlje, Doboj.

Osnovna škola "Đura Jakšić" postoji oko 90 godina i broji oko 270 đaka. Ranije su školovali osnovce do četvrtog razreda, a sada je devetoljetka. Ovoj školi pripada i područna u selu Majevac čiji će đaci takođe koristiti nove knjige jer im je biblioteka zajednička…

Do danas su raspolagali predratnim bibliotečkim fondom iz kojeg su izdvojili oko 6.500 naslova koji su u skladu sa trenutnim nastavnim planom i programom. Najveći problem im je predstavljalo to što je pojedinih naslova bilo u nedovoljnom broju primjeraka. Dešavalo se tako da imaju samo po jedan primjerak određene knjige, a 20 đaka koji bi trebalo da je pročitaju. Zato su se osnovci snalazili posuđujući lektiru "od ruke do ruke", a morali su što prije da ih pročitaju.

Ustupljena fotografija

Nedavno je ova škola dobila saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republiek Srpske da zaposle bibliotekarku. Njihova nova koleginica, Jovana Tadić odmah je zasukala rukave i pokrenula inicijativu za nabavku novih knjiga a u Mozzartu su prepoznali sjajnog partnera za tu akciju. Mnogima su se, kažu, obratili, ali samo im je Mozzart izašao u susret.

Ustupljena fotografija

"Ovo nije prva donacija školske lektire koju upućujemo osnovcima. Uvijek se rado odazovemo ovakvim akcijama jer smatramo da je ulaganje u obrazovanje veoma važno za naše društvo. Drago nam je što sada i đaci u ove dvije škole imaju dovoljan broj svojih omiljenih knjiga", kaže Selma Salkanović, rukovodilac Direkcije korporativnih poslova Mozzarta.