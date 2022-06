Kuvari majstorski skuvali završni ispit

DOBOJ - Umjesto u učionici sa već napisanim maturskim radom, učenici Ugostiteljske i trgovinske škole, njih 17, šest konobara i 11 kuvara, završni ispit su u četvrtak spremali, a zatim isti i odbranili u školskom restoranu.

"Pripremao sam teleći kotlet, buketijer. Bilo je manjka vremena, ali sam opet uspio stići. Teleći kotlet ispečem, jer to sve ide uz garnituru od povrća, krompir, grašak, karfiol, mrkva, itd. Može se dodati još raznih variva. Uglavnom, meso kao meso, ispeče se, na kraju se prelije saftom od pečenja", ispričao je Sead Mujkanović, koji voli da kuva, pa je zbog toga odlučio da se školuje za kuvara.

Špikovanu junetinu, bez imalo treme, pred nama, ali i nastavnicima tranširao je Danijel Stojaković.

"Prenese se salama na dasku, rasiječe se na deblje komade, onda se vrati na oval i stavlja se na izložbeni sto. I to je to. Onda se gosti sami uslužuju", opisao je Danijel cijeli postupak.

Snježana Pejčić pokazala nam je svoje umijeće pripremajući flambirane palačinke, koje smo nakon degustacije ocijenili čistom peticom.

Na pitanje da li je prije nego što se upisala u ovu školu znala šta je flambiranje, odgovara:

"Nisam, to nas je profesorica naučila. Ima malo plamena, ali strah se prebrodi. To sam već pripremala u trećem razredu, svidjelo mi se i to sam uzela za završni ispit. Ne spremam to kod kuće svojim ukućanima zbog plamena", iskrena je Snježana.

Uz dobru hranu ide i odgovarajuće piće, te se Nenad Volaš potrudio da to upotpuni sa dva koktela, rosberi kolins i orandž džin.

Nekoliko minuta bilo je potrebno da iz šejkera poteče piće idealno za vrele ljetne dane.

Na pitanje da li voli da pije koktele i šta je još naučio u školi, maturant kaže:

"Pa, ponekad. Naučili smo mnogo u školi. Evo, ovo što je koleginica radila flambiranje i što je drug radio tranširanje. Nije baš sve bilo toliko lako, ali nauči se", iskren je Nenad.

Usluživanje sireva i vina bila je takođe jedna tema završnog rada. Kuvari su, između ostalog, pripremali i leskovačku mućkalicu, gibanicu, kajzerice, dok su se neki konobari odlučili da demonstriraju čajanku.

Za konačnu ocjenu sve je bitno, ističe Gordana Nedić, profesorka praktične nastave ugostiteljske grupe predmeta, a ne samo ukus.

"Čitav taj proces je važan, pripremni radovi, njihov izgled, higijena, urednost, odnos prema, radu, inventaru, kolektivu, prema gostu."

Pitali smo je da li stroga kada ocjenjujete, na šta je odgovorila:

"Pa, nisam, mislim da nisam. Ima nešto što je teže i lakše. I oni te teme dobijaju u zavisnosti od svojih sklonosti. Naravno da je teže pripremiti koktel, ruke drhte ili, recimo, postavljanje stola, koje ide polako, to je proces koji traje. Imate pola sata prije nekog svečanog obroka, sto se postavi i tu postoji vrijeme koje je dozvoljeno za rad. Ili pripremanje koktela, koje je kratko. Flambiranje se završi za desetak-petnaest minuta", rekla je Nedićeva.