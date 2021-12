Prosvjetni radnici sa optužnicama u školama u TK?

TUZLA - Na današnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona najviše polemike su izazvale Izmjene i dopune Zakona o srednjem i osnovnom obrazovanju. Opozicija tvrdi da je zakon skandalozan, a parlamentarna većina, da treba doradu.

Kako je opozicija pojasnila, tim izmjenama, primjera radi, omogućilo bi se prosvjetnim radnicima sa potvrđenim sudskim optužnicama teže krivične odgovornosti, da nastave neometano da rade sa djecom bez privremenog suspendovanja sa radnog mjesta za neka krivična djela za koje je zaprijećena kazna do pet godina zatvora.

U suštini, prosvjetnim radnicima kojima bi bila potvrđena optužnica za nanošenje teških tjelesnih povreda ili zlostavljanje maloljetnika, ne bi postojala kazna suspendovanja i uklanjanja takvog prosvjetnog radnika iz nastavnog procesa.

"Ukoliko profesor, učitelj ili nastavnik bude optužen za neka najteža djela, nasilje nad djetetom, praktično do pravosnažne optužnice nastavlja raditi kao profesor, što je neprihvatljivo. Zbog toga postoji sistem suspenzije, ustvari, postojao je do ove sada izmjene. U suspenziji uposlenik prima 70% plate. Međutim, on je privremeno do okončanja procesa uklonjen iz nastavnog procesa", pojašanjava Mahir Mešalić, poslanik Demokratske fronte.

I drugi poslanici iz opozicije, smatraju da je ovakav zakon sramotan.

"Ovdje je suština da su pobrojana ona djela na osnovu kojih će uslijediti suspenzija ako je u pitanju krivično djelo za koje je zaprijećena kazna veća od pet godina. Desetine je krivičnih djela za koje je kazna ispod pet godina. Između ostalog, djelo nanošenje teže fizičke povrede", priča Midhat Čaušević, poslanik SDA.

Sa druge strane, parlamentarna većina je predlagač zakona, a ne Ministarstvo obrazovanja TK kako je inače pravilo.

"Obzirom da se radi o kategorijama koje su posebne, znači, djeca u osnovnim i srednjim školama i studenti, prihvatamo da tu treba biti neke iznimke u odnosu na postojeći zakon. Mislili smo da ljudi koji su radili u onom dijelu koji kaže da seksualno uznemiravanje i uticaj na moral da je tu definisano, evo rekli su nam da nije. Svi smo pogriješili i Boris Krešić (op.a. poslanik DF-a koji je radio na izradi Zakona o visikom obrazovanju) i ministarstvo i svi kroz zakon o visokom obrazovanju, prihvatamo da to korigujemo sad kroz zakon o srednjem obrazovanju", smatra Dževad Hadžić, poslanik SDP-a.

Da treba ispraviti manjkavosti u zakonu, slaže se i resorni ministar Elvis Baraković.

"Tu ima i dobrih stvari, a to je prije svega dugogodišnje nastojanje da se uvedu asistenti u nastavi. Problematičan član koji se spominje jeste taj član vezan za suspenziju, a treba naglasiti da identičan član se nalazi u zakonu o visokom obrazovanju koji je u septembru jednoglasno podržan od strane skupštine", ističe on.

Skupština je danas usvojila i budžet TK za 2022. godinu, koji iznosi 490,7 miliona maraka, a prilikom glasanja članovi opozicionih stranaka, izašli su iz sale gdje se sjednica održavala.