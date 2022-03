Šta razdvaja pobjednike i gubitnike u svijetu biznisa

Ljudi se dijele na dvije grupe: one koji konstantno teže razvoju, napretku i uvijek su spremni na izazove i druge koji se zadovoljavaju datim uslovima, rijetko kad se odlučujući na ličnu inicijativu. Prvi su pobjednici u životu, dok drugi često ostaju samo njegovi posmatrači, nikada ne ostvarujući sopstveni potencijal.

Možda će vas iznenaditi, ali kojoj ćete grupi pripadati, zavisi samo od vas. Evo kako. Odaćemo vam jednu tajnu koju znaju samo uspješni ljudi:

pobjednik se ne rađa, već postaje.

Upravo zbog toga pobjeda nije stvar sreće, već riješenosti. Zapravo, pobjednike od ostalih izdvaja samo jedno: mentalitet, odnosno način na koji gledaju na stvari i način na koji djeluju.

Ono što je dobra vijest je da se kao i sve druge vještine i pobjednički mentalitet može steći i razviti. To znači da svako od nas ima izbor: hoće li biti nesigurna osoba koja se boji da izađe iz svoje zone komfora ili će tražiti izazove koji ga unaprijeđuju i guraju naprijed.

Međutim, da biste razvili pobjednički mentalitet, potrebno je da vježbate.

Donosimo vam najvažnije osobine i postupke koji karakterišu prave pobjednike. Ukoliko ih budete redovno upražnjavali u svom svakodnevnom životu, uskoro ćete i sami početi da razvijate pobjednički mentalitet.

A onda ništa više nije nemoguće: posao koji volite, plata koju zaslužujete, kvalitetni odnosi sa kolegama, prijateljima i porodicom - sve je nadohvat ruke.

Ovo su stvari koje će vas učiniti pobjednikom

Mali koraci i svakodnevno donošenje odluka

Pobjednik se ne postaje odjednom, svaka velika pobjeda koju ste vidjeli samo je vrh ledenog brijega. Ispod njega leži gomila sitnih odluka, malih koraka, svakodnevne posvećenosti.

Usain Bolt postao je olimpijski šampion u trci na 100 metara za 9,63 sekunde. Međutim, njegova pobjeda nije sadržana samo u tih nekoliko sekundi već u satima, danima, nedjeljama i godinama napornog rada. Ona se sastoji iz svakodnevnog ustajanja dok ostali spavaju, napornih treninga, bolnih mišića, bezbrojnih odricanja… I zbog toga je slađa.

Za nas koji gledamo iz udobnosti svojih fotelja trka traje malo manje od 10 sekundi, ali za sportistu ona traje godinama. A za pravog pobjednika ne završava se dodjelom medalja, jer uvijek ima nešto više ka čemu treba težiti.

Jednostavno, ukoliko želite da budete pobjednik, morate to svakoga dana potvrđivati kroz izbore koje pravite, bilo da je to jedan sat više rada, sticanje dodatne vještine, saznanje nečeg novog… Ono što treba da zapamtite: kada se svi ovi mali koraci i izbori saberu, dolazimo do veličanstvene pobjede. Tako da, ukoliko izaberete da svakoga dana vrijedno radite i donosite pametne odluke, vi birate da budete pobjednik i samim tim bićete bliži uspjehu.

Težnja ka većem

Pobjednik se ne zadovoljava trenutnim stanjem. On je uvijek spreman da iskoristi nove prilike i šanse koje nailaze. Koliko god nešto bilo dobro, uvijek može da bude bolje. Pritom pobjednik već posjeduje sve što je potrebno da bi ostvario bolji život, prije svega odlučnost. Drugim riječima, uspjeh je iskorištena šansa. Pobjednik to zna i uvijek je otvoren za nove mogućnosti i spreman da donese odluku.

Sagledavanje šire perspektive

Pobjednički mentalitet podrazumijeva da uvijek sagledavate širu sliku i da se pri tome ne bojite neuspjeha. Cilj je tu da vam pomogne da se razvijate i napredujete, a ne da vas stresira. Otuda je pravi pobjednik uvijek spreman za izazov, zauvijek motivisan i radoznao prema životu, a neuspjehe doživljava samo kao usputne stanice ka uspjehu.

Odlaganje trenutnih zadovoljstava

Dok su ostali skloni da se zadovolje sa sigurnošću koju nudi prosječnost, pobjednici stalno traže nove mogućnosti i avanture. Stoga ljude sa pobjedničkim mentalitetom ništa ne sprečava da preuzmu rizik, ne plaše se napora i spremni su da se privremeno odreknu zadovoljstva jer znaju da je ono što dolazi nakon truda vrijedno toga. Umjesto da pare potroše na novi automobil, pobjednici će ih investirati u biznis koji im može donijeti mnogo veće prihode i omogućiti da imaju auto koji žele bez razmišljanja o njegovoj cijeni.

Sve što je veliko dolazi nakon borbe i truda, a uspjeh je mnogo veći nakon napora. Ukoliko ste sposobni da odložite trenutna zadovoljstva, imate ono što se zove pobjednički mentalitet.

Svijest da uspjeh nije zagarantovan

Pobjednici znaju da se za uspjeh mora boriti i da čak ni tada on nije siguran. Ostali ljudi ne preduzimaju ništa i podsvjesno vjeruju da će uspjeh doći sam od sebe. Onda kada ne dođe, postaju ogorčeni. Ovo se ne odnosi na ljude sa pobjedničkim mentalitetom, oni su svjesni da uspjeh nije zagarantovan i znaju da jedini put ka njemu podrazumijeva sopstveni trud i napor. Stoga su oni odlučni da krenu naprijed.

Budimo iskreni:

realnost je da mali broj ljudi u životu ostvari uspjeh.

Pobjednik to zna i zato radi vrijedno kako bi stvorio i najmanju prednost koja će makar minimalno povećati njegove šanse. S vremenom i uz puno truda ta mala prednost može se pretvoriti u odlučujuću.

Pozitivan pogled na svijet

Razgovori koje vodite sami sa sobom mogu biti odlučujući u tome hoćete li biti pobjednik, odnosno da li ćete završiti prije nego što ste i počeli ili ćete hrabro prihvatati ponuđeni izazov. Drugim riječima: da li ćete pući pod pritiskom ili se pretvoriti u vrijedan dijamant.

Vježbanje pozitivnog pogleda na svijet, vedrog pristupa problemima i hrabrog suočavanja sa situacijom pomoći će vam da postepeno razvijete pobjednički mentalitet i budete mnogo uspješniji u obavljanju stvari. Mnogi problemi zapravo izgledaju veći dok se o njima samo razmišlja. Jednom kada zaista počnete da ih rješavate, vidite da i nisu toliko strašni. Stoga, ukoliko ne možete da promijenite svoje negativno razmišljanje, odmah se bacite na rješavanje problema.

Uspjeh je kao penjanje uz veoma visoke stepenice. Ukoliko, prije nego što ste i počeli, pomislite da je vrh daleko, bićete obeshrabreni u samom startu. Međutim, ako krenete stepenik po stepenik ne razmišljajući o vrhu, već o tome da je sve što treba da uradite da napravite samo jedan korak i da ste svakim stepenikom bliže nego što ste bili maloprije, prije nego što se i osvrnete, bićete na samom vrhu.

Pravo okruženje

Motivacioni govornik Jim Rohn kaže: "Vi ste prosjek pet ljudi sa kojima najviše provodite vremena", odnosno, kako bi naš narod rekao: "S kim si takav si". Stoga se okružite ljudima koji imaju pobjednički mentalitet, koji rade na svom razvoju i posjeduju vrijedne vještine. Budite u društvu onih koji vas podstiču da date više od sebe.

Strateški pogled na sopstveni razvoj

Da biste vodili računa o sebi i svom razvoju, potrebno je da mislite strateški. Tako rade istinski uspješni ljudi, odnosno pravi pobjednici. Budite iskreni prema sebi i jasno odredite gdje ste sada, a gdje želite da budete za pet ili 10 godina. Jednom kada to utvrdite i jasno definišete ciljeve, možete započeti sa njihovom realizacijom. To znači da sve što radite svakodnevno treba da bude u funkciji ostvarivanja tih ciljeva. Nakon svakog dana trebalo bi da se zapitate da li su vas aktivnosti i odluke koje ste tog dana donijeli približile željenom ishodu ili ne.

U poslovnom svijetu pobjeda zavisi od pravilnog mentaliteta i vrijednih vještina

U današnjem svijetu biznisa koji se dinamično razvija glavna razlika između pobjednika i gubitnika je u mentalitetu i vještinama.

Šta je potrebno da steknete vrijedne poslovne vještine i razvijete mentalitet koji će od vas načiniti samopouzdanu osobu koja razmišlja kao pobjednik?

Prije svega, da učite od ljudi koji su već uspješni u različitim poslovnim oblastima. Oni će vam otkriti ne samo tajne poslovanja već i kako da steknete pobjednički mentalitet, čak i ako ga nemate.

Međutim: da li ćete biti pobjednik ili gubitnik, odlučujete vi.

Ukoliko želite da živite život za koji imate potencijala, onda steknite vještine koje će vam to i omogućiti tako što ćete se povezati sa uspješnim ljudima i učiti od njih.

Svi istinski pobjednici znaju ovu istinu:

polovina bitaka na putu do pobjede dobijena je ako ste hrabri.

Hrabri da se izdvojite, da radite stvari drugačije, da krenete ka onome što želite, da počnete ispočetka. Zapamtite: put kojim pobjednik korača možda nije najlakši, ali donosi najviše ispunjenja, a odluka hoćete li ići njime samo je na vama.

Postanite pobjednik tako što ćete učiti direktno od pobjednika

Najlakši način da postanete pobjednik je da učite direktno od pobjednika i da sarađujete sa njima. Takvu priliku možete dobiti na BusinessAcademy, jednoj od najcjenjenijih poslovnih škola u našem regionu, gdje će vaši predavači biti uspješni poslovni ljudi, koji će sa vama podijeliti vrijedna znanja i vještine neophodne za uspjeh u biznisu. Oni će biti vaši poslovni mentori, koji će vas voditi na vašem putu ka pobjedi i omogućiti da započnete svoju karijeru iz snova.

Program BusinessAcademy ovlašten je od Odjeljenja za međunarodne ispite prestižnog Cambridge univerziteta, a nakon školovanja polaznici imaju mogućnost da besplatno steknu neke od najpriznatijih međunarodnih certifikata, koji im obezbjeđuju zaposlenje na odlično plaćenim pozicijama.

Polaznici BusinessAcademy mogu da izaberu neki od 13 programa, a nastava se odvija na dva načina: tradicionalno - učenjem u učionici, i putem interneta - učenjem na daljinu, pa je tako usavršavanje za profitabilna zanimanja dostupno i onima koji zbog obaveza nemaju vremena da redovno pohađaju nastavu.

Pored vrijednih poslovnih znanja, BusinessAcademy donosi i kompletnu podršku u planiranju karijere i ličnom razvoju, koja će vam pomoći da razmišljate kao pobjednik, da sigurno upravljate svojim profesionalnim putem i da svakoga dana donosite pametne odluke koje će vas voditi ka uspjehu.

Kao što smo već rekli, put ka pobjedi sastoji se od mnoštva malih koraka, učinite prvi već danas, kliknite i prijavite se za usavršavanje na BusinessAcademy.