Stotinu trebinjskih studenata dobilo gradske stipendije

TREBINJE - Stotinu trebinjskih studenata dobilo je stipendije od ove lokalne zajednice, za šta je iz gradskog budžeta izdvojeno 130.000 maraka, a stipendije će se kretati u rasponu od 100, 150, 200 i 250 maraka, u zavisnosti od prosjeka ocjena i primanja u domaćinstvima studenata.

"Pravo na stipendiju imaju oni studenti čija primanja po domaćinstvu ne prelaze 1.700 maraka, ali ćemo i tu napraviti mali presedan kod onih studenata koji imaju vrlo visoke prosjeke, pa ćemo na sjednicama Gradske skupštine dodjeljivati stipendije izuzetno nadarenim i marljivim, bez obzira na to što su im roditelji dobrog imovnog stanja", rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić nakon što je sa svakim od stotinu studenata ili njihovim roditeljima potpisao stipendiju.

Napominjući da je za stipendije, u stvari, izdvojen fond od oko 200.000 maraka, on je pojasnio da će pored ovih redovnih grad Trebinje podijeliti i stipendije za one studente koji žele da studiraju u Trebinju, bez obzira na to jesu li iz Trebinja ili drugih gradova BiH i regiona, a stipendiraće se i studenti novog agromediteranskog smjera Poljoprivrednog fakulteta.

"Pored toga što od naredne školske godine kreće ovaj poljoprivredni smjer, naš cilj je da u Trebinju otvaramo još fakulteta, a veliki broj studenata koji ih budu upisivali dobijaće stipendije", dodao je Ćurić, apostrofirajući namjere Gradske uprave da Trebinje, osim pružanja kvalitetnog znanja, bude jedna od sredina koja će biti među poželjnijim destinacijama za studiranje u smislu potpunog studentskog komfora.

Studentkinja četvrte godine ekonomije u Banjaluci Dajana Tasovac zahvalila je u ime svih studenata Gradskoj upravi i gradonačelniku na ovakvoj pomoći.

"Ovo nije prvi put da dobijam stipendiju od grada, tako da mogu da kažem da su te stipendije prije svega redovne, svaka marka nam bude isplaćena, a da ne govorim o tome koliko nam dobro dođu i koliko mnogo nam znače", kazala je Dajana.

Olivera Ćurić, samohrana majka studentkinje četvrte godine nuklearne biologije u Beogradu Isidore Ćurić, kaže da je ovo zanačajna podrška i studentima i njihovim roditeljima.