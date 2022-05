Albanski parlament odbacio rezoluciju o Srebrenici

Albanski parlament odbacio je danas rezoluciju o "Priznanju genocida u Srebrenici, Bosna i Hercegovina", prenosi Reporteri.

Protiv ove rezolucije glasao je 51 poslanik.

Salji Beriša se poslije glasanja obratio Skupštini i optužio poslanike većine da su "glasali po nalogu Aleksandra Vučića", prenosi B92.

"Nikada nije postojala antialbanska Albanija kao za vrijeme Edi Rame", naveo je Beriša.

Poslanik Tritan Šehu je rekao da je to gorak i ružan dan albanskog parlamenta.

"Mi smo jedini parlament koji nema formalni dokument kojim bi osudio genocid. To je dan koji stavlja težak trag na demokratski svet. Pre nekoliko dana ova gospoda su glasala protiv rezolucije kojom se osuđuje ruski genocid u Ukrajini. Danas nisu prihvatili rezoluciju o osudi srpskog genocida u Bosni, sutra neće prihvatiti da osude srpski genocid na Kosovu. Zašto? To su veze, obaveze, Vučić je iznad. To su ciljevi, zato smo danas obeleženi u albanskom parlamentu", rekao je Šehu.