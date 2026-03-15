Anketa: U Kanadi i Evropi opada povjerenje u SAD, raste uloga Kine

Građani Kanade, Njemačke, Francuske i Velike Britanije sve više smatraju Kinu pouzdanijim partnerom od Sjedinjenih Američkih Država, pokazuje istraživanje Politika, koje ukazuje na pad povjerenja u Vašington nakon spoljnopolitičkih poteza predsjednika Donalda Trampa.

Prema rezultatima ankete koju je Politiko sproveo u saradnji sa britanskom istraživačkom firmom Public First, značajan dio javnosti u četiri ključne saveznice SAD vjeruje da bi 21. vijek mogao pripadati Pekingu prije nego Vašingtonu, prenosi Tanjug.

Istraživanje pokazuje da ispitanici u Kanadi, Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji sve češće vide Kinu kao pouzdanijeg partnera, ali i kao zemlju koja prednjači u razvoju naprednih tehnologija, uključujući vještačku inteligenciju.

Istovremeno, mnogi ispitanici smatraju da je moguće smanjiti zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država, dok je to znatno teže učiniti u odnosu na Kinu, što ukazuje na rastuću povezanost sa kineskom ekonomijom i globalnim lancima snabdijevanja.

Prema istraživanju, takav stav više je posljedica promjena u američkoj politici nego većeg povjerenja u Peking.

Većina ispitanika u Kanadi i Njemačkoj navela je da se približavanje Kini razmatra zato što je na SAD sve teže osloniti se kao partnera.

Spoljnopolitička doktrina "Amerika na prvom mjestu", koju promoviše američki predsjednik Donald Tramp, prema ocenama analitičara, promijenila je dosadašnji međunarodni poredak zasnovan na pravilima i dovela do zahlađenja odnosa sa pojedinim saveznicima.

To uključuje sporiju isporuku pomoći Ukrajini, prijetnje ekonomskim mjerama protiv saveznika u NATO-u, kao i povlačenje SAD iz pojedinih međunarodnih institucija, među kojima su Svjetska zdravstvena organizacija i Savjet UN za ljudska prava.

Dodatne tenzije izazvale su i visoke carine na uvoz, kao i izjave o mogućem pripajanju Grenlanda i pretvaranju Kanade u "51. saveznu državu".

U međuvremenu, Kina pokušava, ističe Politiko, da ojača trgovinske veze sa evropskim zemljama koje traže alternativu visokim američkim carinama na svoje proizvode.

Peking je prošlog oktobra organizovao forum o investicionoj saradnji sa Evropom, dok su kineski zvaničnici nedavno odnose sa Evropskom unijom opisali kao partnerstvo, a ne rivalstvo.

Istraživanje pokazuje i da su mlađe generacije sklonije jačanju odnosa sa Kinom.

Ispitanici uzrasta od 18 do 24 godine znatno češće podržavaju bližu saradnju sa Pekingom nego stariji građani.

Prema jednoj studiji Instituta za evropske studije pri Kineskoj akademiji društvenih nauka, gotovo 70 odsto mladih Evropljana informacije o Kini dobija putem društvenih mreža i kratkih video platformi.

U anketi se navodi i da većina ispitanika u Kanadi i evropskim zemljama smatra da Kina prednjači u globalnoj tehnološkoj trci, posebno u oblastima baterija, robotike, električnih vozila i solarnih panela.

Velika ulaganja u razvoj vještačke inteligencije dodatno su ojačala percepciju da bi Kina mogla prva da razvije tzv. superinteligentnu vještačku inteligenciju.

Istovremeno, većina građana u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje vjeruje da američke tehnologije ostaju superiorne u odnosu na kineske.

Anketa pokazuje i velike razlike u percepciji globalne moći – oko polovine ispitanika u Kanadi i evropskim državama smatra da Kina brzo postaje vodeća svjetska sila, dok 63 odsto Amerikanaca vjeruje da će SAD zadržati dominantnu poziciju u narednih deset godina.

