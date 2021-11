Austrijska vlada razmatra obaveznu vakcinaciju

BEČ - Austrijska vlada razmatra mogućnost uvođenja obavezne vakcinacije za sve građane Austrije.

Ministarka pravde Alma Zadić potvrdila je danas, nakon sjednice Vlade, da se razmatra takva mogućnost.

Ona je kazala da se pitanje uvođenja obavezne vakcinacije, ne samo za sve zaposlene u zdravstvu, već za sve građane, trenutno pravno analizira.

"Sve to provjeravamo. Ministar zdravlja razgovara sa parvnicima i ekspertima za ustavno pravo”, objasnila je Zadić.

Takođe i ministarka turizma Elizabet Kestinger potvrdila je da se razmatra uvođenje obaveze vakcinacije.

Ona je ukazala da postoji jedna opoziciona partija, a misli na Slobodarsku stranku (FPO), koja značajno djeluje protiv vakcinacije, širi lažne vijesti I zbog koje su građani nesigurni.

Inače, austrijska vlada namjerava u petak da analizira aktuelnu epidemiološku situaciju.

Tada je planiran sljedeći sastanak sa guvernerima pokrajina, na kojem će biti razgovarano o sitzaciji, ali I potrebi dodatnih epidemioloških mjera.

Naime, ministar Mikštajn najavio je da bi sljedeća mjera mogao biti noćni "lokdaun" za sve građane, ali je to do sada odbijao kancelar Aleksander Šalenberg rekavši da ne želi nikakva zaključavanja vakcinisanih, jer bi to destimulisalo gađane da se vakcinišu.

Predsednik razgovarao sa strukom o korona situaciji

Predsjednik Austrije Aleksander van der Belen razgovarao je sa ekspertima, u okviru video konferencije, o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.

Van der Belen je želio da dobije informacije od struke.

U tom razgovoru eksperti su, kako se navodi u saopštenju kabineta šefa države, preporučili "ofanzivu" vakcinacije za vakcinisane i nevakcinisane, transparentnu komunikaciju o djelovanju vakcine, tri puta nedeljno PCR testiranje u školama i sveobuhvatnu obavezu nošenja FFP2 maske.