Bil Gejts pada na listi najbogatijih: Dužnost je da vratim svoje resurse društvu

​Milijarder Bil Gejts ponovo je obećao da će pokloniti svoje bogatstvo i da će vremenom ispasti sa liste najbogatijh ljudi na svijetu.

Gejts je to rekao najavljujući da će uskoro uložiti 20 milijardi dolara svog novca u fondaciju koju vodi sa suprugom.

Četvrti najbogatiji čovjek, prema podacima Forbsa, istakao je da osjeća da mu je dužnost da vrati svoje resurse društvu na način koji će najviše pomoći da se smanji patnja i ljudima popravi kvalitet života.

I have an obligation to return my resources to society in ways that have the greatest impact for reducing suffering and improving lives. And I hope others in positions of great wealth and privilege will step up in this moment too.

Osnivač "Majkrosofta" prvi put se 2010. godine zarekao da će svoje bogatstvo donirati, ali od tada je postao duplo bogatiji.

Although the foundation bears our names, basically half our resources have come from Warren Buffett. His incredible generosity is a huge reason why the foundation has been able to be so ambitious. I can never adequately express how much I appreciate his friendship and guidance. pic.twitter.com/at7MvJKxQv