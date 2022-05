Blinken bi Putinu otpjevao pjesmu: "Osoblje mi nije dozvolilo da donesem gitaru"

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Entoni Blinken nagovijestio je da odnosi Vašingtona sa Moskvom možda neće biti obnovljeni.

Blinken je u obraćanju diplomcima Univerziteta Džordžtaun u šali rekao da žali da zbog činjenice što nema gitaru sa sobom i što ne može da se obrati predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu riječima iz pjesme američke pjevačice Tejlor Svift "We Are Never Ever Getting Back Together" (Nikada se nećemo pomiriti).

Blinken je rekao da mu osoblje nije dozvolilo da donese gitaru kako bi "predsedniku Putinu posvetio izvođenje pjesme We Are Never Ever Getting Back Together".

Prema Blinkenovim riječima, koje su izazvale smijeh publike, članovi njegovog tima su smatrali da bi to bilo "nediplomatski i provokativno".

Tekst Blinkenovog govora objavljen je na sajtu Stejt departmenta.