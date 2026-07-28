Brisel stao iza sporne nominacije Tanje Fajon

Evropska komisija saopštila je da je postupak izbora specijalnog predstavnika Evropske unije za region Sahela sproveden u skladu s pravilima, uprkos političkim sporovima u Sloveniji koji su pratili kandidaturu bivše ministarke spoljnih poslova Tanje Fajon.

Portparol Komisije Anuar El Anuni izjavio je da je proces izbora vođen u skladu s propisanom procedurom, dok je na tu funkciju prošle sedmice imenovana danska diplomata Birgitte Nygaard Markussen.

Politički sukob u Sloveniji

Kandidaturu Tanje Fajon prethodno je predložila Evropska služba za spoljne poslove, ali je ona povučena nakon protivljenja nove slovenačke vlade premijera Janeza Janše, koja tvrdi da u postupku nominacije nije ispoštovana odgovarajuća procedura i zbog toga je pokrenula krivični postupak.

S druge strane, predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar kritikovala je potez vlade, ocijenivši da je država izgubila priliku za važnu poziciju u evropskoj diplomatiji.

Novi izaslanik za Sahel

Nova specijalna predstavnica EU Birgitte Nygaard Markussen preuzeće dužnost 1. septembra, a njen mandat obuhvata vođenje političkog dijaloga Evropske unije sa zemljama Sahela, regiona koji se proteže od Atlantskog okeana do Crvenog mora i suočava se s ozbiljnim bezbjednosnim izazovima, uključujući terorizam, vojne udare i organizovani kriminal.

Iz Evropske komisije poručili su da neće komentarisati krivični postupak koji se vodi u Sloveniji, naglašavajući da se imenovanja specijalnih predstavnika EU donose na prijedlog visokog predstavnika za spoljnu politiku i uz saglasnost Savjeta Evropske unije, navodi "Politico".