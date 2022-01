Burna sjednica Savjeta bezbjednosti UN oko ukrajinske krize

Na zahtjev Vašingtona, u Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti o krizi u Ukrajini. Sjednicu je obilježila polemika američkog i ruskog ambasadora pri UN koji su iznijeli već poznate poprečne stavove.

Amerikanci negoduju zbog masovnog gomilanja ruskih trupa na granici sa Ukrajinom, dok Rusi negiraju planove za napad, tvrdeći da nemaju ništa sa unutrašnjom krizom u toj državi.

Tenzije između Rusije i Sjedinjenih Država zbog gomilanja trupa Moskve u blizini Ukrajine prelile su se u Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija gdje su diplomate obje zemlje žestoko iznosile svoje stavove.

Uprkos pozivu Moskve članicama Savjeta bezbjednosti da glasaju protiv "megafon-diplomatije", to telo je većinom pristalo na američki apel za održavanje javne sjednice o krizi u Ukrajini.

Kina je jedina bila protiv, pozivajući nacije da napuste hladnoratovski mentalitet, dok su Indija, Gabon i Kenija bili uzdržani, ali je preostalih 10 članica podržalo sastanak otvorenog tipa.

"Prijetnja agresijom na granici Ukrajine je provokacija. Naše konstatovanje činjenica na terenu nije provokativno", rekla je američka ambasadorka u UN Linda Tomas Grinfild na sjednici SB UN-a.

Ona je ponovila optužbe da Rusija ima više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom i da se Moskva "sprema da napadne Ukrajinu".

Prema njenim riječima, Vašington ima dokaze da Moskva planira da rasporedi još 30.000 trupa u Belorusiji u prvim danima februara.

S druge strane, ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja uzvratio je da "nema dokaza" da Moskva planirala vojnu akciju protiv Ukrajine i da je Rusija dosljedno odbija takve optužbe.

"Naše zapadne kolege govore o potrebi za deeskalacijom. Međutim, prije svega, oni sami podižu tenzije i retoriku i izazivaju eskalaciju", rekao je Nebenzja.

Ocijenjuje da su same pretnje o ratnoj opasnosti provokativne, dodavši da "Vašington želi da njegove riječi postanu stvarnost".

Nebenzja napustio sjednicu

Ambasador Rusije u UN Vasilij Nebenzja napustio je sjednicu Saveta bezbjednosti posvećenu Ukrajini.

On je napustio sjednicu uoči izjave predstavnika Ukrajine, navodeći da ima zakazani sastanak sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom.

"Molim vas da ovo ne smatrate demonstrativnim odlaskom. Moram da napustim ovu sjednicu zbog ranije zakazanog sastanka sa generalnim sekretarom UN povodom agende našeg predsjedavanja", rekao je Nebenzja, prenosi TASS.

Predstavnica SAD kazala je da je Vašington tražio sastanak Savjeta bezbjednosti zbog aktivnosti Rusije na granici sa Ukrajinom.

"Oni tvrde da je to na njihovoj teritoriji, ali to je blizu granice njihovih komšija, to su komšije kojima je Rusija okupirala teritoriju", rekla je.

Nakon odlaska ambasadora Nebenzje, za govornicu je izašao stalni predstavnik Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Sergej Kislica, a Rusiju je u nastavku zastupao Dmitrij Poljanski, prvi zamjenik stalnog predstavnika Ruske Federacije u UN.