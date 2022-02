Cijeli svijet tuguje za hrabrim Rajanom iz Maroka

Spašavanje petogodišnjeg Marokanca Rajana pratio je danima bez daha cijeli svijet, a vijest da je preminuo ubrzo nakon što je izvučen iz dubokog bunara potresla je planetu.

U utorak, 1. februara petogodišnji Rayan igrao se nedaleko svoje kuće u sjevernoj marokanskoj pokrajini kad je odjednom upao u bunar dubok 32 metra.

"Popravljao sam nešto oko bunara i samo na trenutak maknuo oči s dječaka. U trenu je nestao", rekao je njegov otac medijima

Od tada do juče trajala je velika akcija spašavanja. Spasioci su od tada danonoćno pokušavali doprijeti do njega, što je pratio čitav svijet.

Radilo se o delikatnoj operaciji spašavanja u kojoj je iskopano okno paralelno bunaru, a potom i horizontalni tunel da se dođe do dječaka.

Spasioci su pokušavali održati dječaka na životu dajući mu vode i zalihe kisika. Spustili su mu nadzornu kameru kako bi pratili njegovo zdravstveno stanje i komunicirali s njim. No napori za izvlačenje dječaka bili su otežani uskim otvorom suhe bušotine i krhkim tl

HIljade ljudi okupilo se oko bunara čekajući izvlačenje Rayana. U večernjim satima subote spasioci su ga uspjeli izvući i zamotanog u žutu deku staviti u kombi Hitne pomoći koji je žurno krenuo prema bolnici. U kombiju su ga, kako su objavili mediji, čekali mama i tata. Oduševljenje se moglo čuti među okupljenima.

No, nedugo potom stigla je vijest kako je dječak umro.

Dječak nije preživio, objavila je kraljevska palača. Kralj Mohamed poslao je sućut njegovim roditeljima, objavili su državni mediji.

Brojni korisnici društvenih mreža svoje su misli posvetili malom dječaku

"Rayanova hrabrost će ostati u našem sjećanju i bit će nam inspiracija", napisao je nogometaš Milana Ismael Bennacer na Twitteru.

Francuski predsjednik oglasio se putem svog Facebook profila:

"Večeras želim reći obitelji malog Rayana i svim Marokancima da dijelimo njihovu bol."

Le courage de Rayan restera dans nos mémoires et continuera de nous inspirer. Le dévouement du peuple marocain et des secouristes également. Immenses pensées aux parents et aux proches. Qu’Allah accorde à ce guerrier le plus haut degré du paradis. pic.twitter.com/Bl4PEODUy6