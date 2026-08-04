Demokrati pred velikim testom: Izrael podijelio stranku

VAŠINGTON - Demokratski birači u Mičigenu odlučuju između progresivnog kandidata Abdula El Sajeda i kongresmenke Hejli Stivens u predizbornoj trci za američki Senat, koja je postala važan test promjene odnosa stranke prema Izraelu.

Pobjednik će se u novembru suočiti sa republikancem Majkom Rodžersom u borbi za mjesto odlazećeg senatora Garija Pitersa, koje je ključno za pokušaj demokrata da ponovo osvoje većinu u Senatu.

Podjela zbog podrške Izraelu

Stivens, koju podržavaju lider demokrata u Senatu Čak Šumer, guvernerka Mičigena Grečen Vitmer i proizraelska grupa AIPAC, zalaže se za nastavak američke vojne pomoći Izraelu, dok El Sajed traži ukidanje bezuslovne podrške i optužuje tu zemlju za genocid i aparthejd u Gazi.

Još pročitajte: SAD obavijestile Izrael da planiraju da intenziviraju vojne udare na Iran

El Sajed, bivši zdravstveni zvaničnik kojeg podržavaju Berni Sanders i Aleksandrija Okasio-Kortez, vodi u nekoliko anketa uprkos desetinama miliona dolara spoljnog finansiranja i oglašavanja u korist njegove protivkandidatkinje.

Trka sa nacionalnim posljedicama

Rezultat će pokazati mogu li progresivci pobijediti i u politički neizvjesnim saveznim državama, u trenutku kada istraživanje Univerziteta "Quinnipiac" pokazuje da 66 odsto demokrata smatra da SAD pružaju preveliku podršku Izraelu, "TheArabWeekly".