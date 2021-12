Doktorica koja je izolovala omikron: Sudar delte i ovog soja bio bi katastrofa

Omikron soj virusa korona koji se pojavio krajem novembra u Južnoafričkoj Republici do sada je registrovan u skoro 80 zemalja svijeta.

Poučene iskustvom sa deltom, mnoge zemlje su uvele hitne mjere kako bi spriječile širenje ovog soja, posebno kada ga je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) okarakterisala "zabrinjavajućom varijantom".

Dr Anželi Koci je jedna od prvih ljekara u svijetu koji su identifikovali omikron soj, a u razgovoru za Euronews Srbija objasnila je da je omikron varijanta sa više od 30 mutacija koja se vrlo brzo širi.

Objasnila je i kako je došlo do toga da otkrije ovaj soj nakon što je Južnoafrička Republika izašla iz trećeg talasa u kojem je dominirao delta soj.

"Pregledala sam nekih 600 pacijanata, pa mi je klinička slika delta soja dobro poznata. Taj pacijent je došao 18. novembra, sa drugačijim simptomima koji se nisu uklapali u delta soj. Ipak sam ga testirala. Inače, do tada, mi osam nedjelja nismo imali nijedan slučaj kovida, i očekivali smo četvrti talas sredinom decembra, početkom januara, poslije školskog raspusta i praznika", rekla je dr Koci za Euronews Srbija.

Koci kaže da je pacijent tog jutra bio pozitivan, kao i cijela njegova porodica.

"Do kraja dana je bilo još sedam novih slučajeva. Upozorila sam nadležne da je riječ o drugačijoj kliničkoj slici, ličila je pomalo na beta soj. U isto vrijeme, naše laboratorije su dobijale neuobičajene rezultate. Počeli smo da sekvenciramo uzorak i pet dana kasnije objavili svijetu da postoji novi soj i nazvan je omikron."

"Potpuno su drugačiji simptomi od delte"

Dr Koci ističe da je do danas imala 90 pacijenata sa omikronom i kaže da je do sada viđala samo blagu kliničku sliku.

"To ne znači da se pacijent neće osjećati bolesnim, imaće neku vrstu simptoma gripa, najčešće glavobolju i umor. Podsjeća na grip, kada vaš organizam napadne takav virus. Može doći do grebanja u grlu i suvog kašlja, sasvim drugačije od delta soja. Nijedan od 90 pacijenata koje smo vidjeli i ja, i moje kolege nisu bili bolesni duže od nedjelju dana. Uobičajeno vrijeme oporavka je 5 do 7 dana", kaže Koci.

Koci dodaje da ako budu primljeni u bolnicu, pacijenti ostanu oko dva, tri dana što je drugačije od delta soja koji izaziva ozbiljnu bolest.

"Potreban je kiseonik, ako ga nemate pacijenti sa deltom umiru. To nije slučaj sa omikronom. Najnoviji podaci pokazuju da je stopa zaražavanja 28,5 odsto za sedam dana. U srijedu smo imali 24.785 pacijenata od 80.000 koji su bili pozitivni", rekla je doktorica.

Osvrnula se i na upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) o visokoj prenosivosti kakva nikada nije viđena. I sama kaže da tako nešto ne osporava, ali kaže da bi očekivali i veći pritisak na zdravstveni sistem da je delta u pitanju.

"Ako uporedite sa deltom, poslije četiri nedjelje, potpuno je bila drugačija slika. Naše bolnice do sada ne bi mogle da se nose sa tim. Ponegdje su na intentivnoj njezi svega dva pacijenta. Inače, oko 90 odsto pacijenata u intenzivnoj njezi nije vakcinisano. Za sada, vakcine još funkcionišu, mogu da vas zaštite. Podaci pokazuju da su malo manje efikasne protiv omikrona, a da više zaštite pružaju protiv delte. Ali opet, i ako ima manje zaštite, mi to ne vidimo", kaže ona.

"Možda će se omikron u Južnoj Africi i Evropi razlikovati"

Ističe da je, za sada u Južnoj Africi bolest blaga, ali da to možda neće biti slučaj u Evropi zbog drugih genetskih karakteristika.

"Znate, već su nam pričali da je 75 odsto našeg stanovništva preležalo kovid. Ali ono što mi vidimo na terenu je pola-pola. Dakle, 50 odsto pacijenata je nevakcinisano, bez prethodne kovid infekcije, i 50 odsto koji su imali prethodnu infekciju, ili su vakcinisani", kaže Koci.

Dodaje da se mladi najviše zaražavaju upravo zato što među tom populacijom ima najmanje vakcinisanih.

"Ne zaboravite da Južna Afrika ima veliki teret HIV-a i tuberkuloze, posebno u prošloj godini. Ove bolesti nisu dovoljno kontrolisane. Slušam te argumente zašto imamo blažu kliničku sliku, a Evropa bi mogla da ima ozbiljnu. Opet, ne zaboravite da kod mladih u našoj zemlji ima puno oboljelih od HIV-a", kaže dr.

Rezultati nedavno objavljene studije pokazuju da se omikron brže umnožava u respiratornim organima, a ne tako brzo u plućima. To je potvrdila i dr Koci koja još jednom ističe da se još ne vidi strašan efekat koji je imala delta.

"Ako pogledam kliničku sliku, a znam šta sam vidjela kod delta soja i pogledam omikron, delta je jeziva varijanta. Ne kažem da nećete umrijeti od omikrona, možda hoćete, ali su vam šanse za preživljavanje mnogo bolje", pojašnjava Koci.

Iako Afrika još pokušava da nabavi vakcine da svoje stanovništvo imunizuje sa prve dvije doze, u Evropi je odavno krenula vakcinacija trećom. Dr Koci kaže da je za sada bitno da se dobije bar jedna vakcina u kojoj god zemlji da se nalazimo, te da se o dodatnim dozama treba pričati ponajviše kada se radi o onima 50+ i ljudima sa komorbiditetima koji su imunokomprimovani.

"Sudar delte i omikrona bi bio katastrofa"

O potencijalnom sudaru delte i omikrona na koje ljekari upozoravaju, dr Koci kaže da je u teoriji moguće.

"Zato nama treba da znamo ko nam leži na intenzivnoj njezi, ljudi sa omikron ili delta sojem. Ta informacija je veoma važna. Ne daj bože da se dva soja iskombinuju. Da uz omikron dobijete deltu, to bi bila katastrofa", kaže ona.

Za paniku koju je omikron stvorio u svijetu djelimično krivi i mediji koji ih "pritiskaju da kažu da imaju ozbiljno bolesne pacijente".

"A mi to još nismo vidjeli. Čak i danas poslije 90 pacijenata, ja ne mogu da vam kažem kako izgleda ozbiljno bolestan pacijent koji ima omikron soj. Možda smo mi drugačiji u Južnoj Africi, možda nam je imunitet drugačiji, možda toliko nemamo znanja da nismo ni primijetili da nam je stanovništvo inficirano nekim sojem. Ne znam, jer očigledno se nešto drugačije dešava ovdje nego u ostatku svijeta", kaže i nastavlja:

"Evropa će znati kako će da odreaguje na omikron tek kada prođe kroz taj talas, i nadam se zbog Evrope, da će klinička slika biti ista kao kod nas. Iskreno se nadam", zaključila je dr Anželi Koci u razgovoru za Euronews Srbija.