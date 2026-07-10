Drama u Vašingtonu: Plan za atentat na Trampa?

VAŠINGTON - Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno su porasle nakon što su američki mediji objavili da je izraelska obavještajna služba Vašingtonu dostavila informacije o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ovu informaciju prvi je objavio The Wall Street Journal, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, dok zvanične potvrde iz Bijele kuće za sada nema.

Izraelske obavještajne informacije stigle u Vašington

Prema pisanju "The Wall Street Journala", izraelske službe su američkim vlastima dostavile obavještajne podatke koji ukazuju na to da je Iran navodno razradio novi plan za atentat na Donalda Trampa.

Izvori upoznati sa slučajem navode da detalji o načinu izvođenja, vremenu ili stepenu pripremljenosti navodnog plana nisu objavljeni.

Američka administracija nije zvanično potvrdila autentičnost tih informacija, dok je Bijela kuća odbila da komentariše operativna bezbjednosna pitanja, poručivši da se bezbjednost predsjednika tretira kao apsolutni prioritet.

Tramp meta prijetnji od ubistva Sulejmanija

Iran već godinama otvoreno poručuje da Donalda Trampa smatra odgovornim za likvidaciju generala Kasema Sulejmanija, komandanta elitnih snaga Kuds pri Iranskoj revolucionarnoj gardi.

Sulejmani je ubijen u američkom napadu bespilotnom letjelicom u Bagdadu u januaru 2020. godine, po naređenju tadašnjeg predsjednika Trampa.

Od tada su brojni iranski zvaničnici i predstavnici režima više puta javno govorili o potrebi "osvete", dok su na pojedinim skupovima i komemoracijama mogle da se čuju prijetnje upućene američkom predsjedniku.

Više pokušaja atentata posljednjih godina

Donald Tramp je posljednjih godina bio meta više ozbiljnih bezbjednosnih incidenata.

Najpoznatiji se dogodio 13. jula 2024. godine tokom predizbornog skupa u Batleru u saveznoj državi Pensilvanija, kada je napadač otvorio vatru, a Tramp zadobio lakšu povredu desnog uha.

Samo dva mjeseca kasnije, pripadnici Tajne službe spriječili su naoružanog muškarca koji je čekao u blizini Trampovog golf-kluba u Vest Palm Biču na Floridi.

Prema dostupnim informacijama, bezbjednosne službe su u aprilu ove godine spriječile i planirani oružani napad tokom večere Udruženja dopisnika iz Bijele kuće, događaja kojem su prisustvovali Tramp i članovi njegove administracije.

Pojačane mjere bezbjednosti

Iako američke vlasti nisu zvanično potvrdile navode iz obavještajnih izvještaja, američki mediji navode da su mjere obezbjeđenja predsjednika posljednjih dana dodatno pojačane.

Tramp je i ranije javno govorio da je svjestan prijetnji koje dolaze iz Irana, dok američke službe bezbjednosti već godinama procjenjuju da se prijetnje protiv njega moraju tretirati kao ozbiljne zbog dugotrajnog neprijateljstva između Vašingtona i Teherana.

Nove tenzije između SAD i Irana

Objavljivanje informacija o navodnoj zavjeri dolazi u trenutku kada su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo veoma zategnuti zbog sukoba na Bliskom istoku i brojnih regionalnih bezbjednosnih pitanja.

Analitičari upozoravaju da bi svaka potvrda ovakvih obavještajnih saznanja mogla dodatno da pogorša odnose dvije zemlje i poveća rizik od nove eskalacije u regionu.

Za sada, međutim, navodi o navodnom iranskom planu ostaju na nivou medijskih izvještaja zasnovanih na anonimnim izvorima i nisu zvanično potvrđeni ni iz Vašingtona ni iz Teherana, navodi "YeniSafak".