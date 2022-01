Državni udar u Burkini Faso - svrgnut predsjednik, zatvorene granice

Vojska Burkine Faso saopštila je danas da je svrgla sa vlasti predsjednika Roka Kaborea.

Oni su takođe saopštili da su suspendovali Ustav, raspustili Vladu i nacionalnu skupštinu, i zatvorili granice.

U saopštenju, koje je potpisao potpukovnik Pol-Anri Sandaogo Damiba, a pročitao ga drugi oficir na državnoj televiziji, navodi se da je preuzimanje vlasti izvršeno bez nasilja i da su svi uhapšeni na bezbjednoj lokaciji, prenio je Rojters.

Predsjednik Kabore prethodno je pozvao na svom Twitter nalogu one koji su uzeli oružje da ga polože, što se očigledno odnosi na pobunjene vojnike.

Rojters nije mogao da provjeri da li je Kabore autor tog posta.

"Naša nacija prolazi kroz teške trenutke. Moramo u ovom trenutku sačuvati naše demokratske norme", navodi se u postu koji je potpisan sa RK.

Na nalogu predsjednika Burkine Faso je i njegov poziv za sve koji su uzeli oružje da ga polože "zarad višeg interesa nacije".

Vladajuća partija je, u međuvremenu, saopštila da je spriječen pokušaj ubistva predsjednika.

Kabore se, inače, nije pojavio u javnosti od kako je izbila pucnjava u nekoliko kasarni u Uagaduguu, kada su vojnici zahtijevali smjene vojnih šefova i više sredstava za borbu protiv militantnih islamista.

Vlada je tada negirala da je vojska preuzela vlast.

Nakon žestoke pucnjave tokom noći oko Kaboreove rezidencije u glavnom gradu Uagaduguu četiri bezbjednosna izvora i jedan diplomata rekli su Rojtersu da su predsjednika pritvorili pobunjeni vojnici u jednom vojnom kampu.

Međutim, dva druga bezbjednosna izvora, uključujući i jedan blizak Kaboreu, naveli su da je on ''odveden na bezbjednu lokaciju radi zaštite''.

Pobuna vojnika uslijedila je inače dan poslije demonstracija na kojima se pozivalo za ostavku Kaborea, u najnovijem u seriji protesta zbog nezadovoljstva kako se vlada obračunava sa nasiljem islamističkih ekstremista u zemlji.

Vlada od juče nije davala izjave.

Ministar odbrane Eme Bartelemi Sempore rekao je ranije za državnu televiziju da je nekoliko kasarni pogođeno nemirima, ne samo u Uagaduguu nego i u drugim gradovima. On je tada demantovao da pobunjeni vojnici drže u zatočeništvu predsjednika Kabor iako nije bilo poznato gdje se nalazi.

U zemlji raste frustracija oko nesposobnosti predsjednika da zaustavi širenje ekstremističkog nasilja. Napadi vezani za Al Kaidu i Islamsku državu eskaliraju, hiljade ljudi je ubijeno a više od 1,5 miliona raseljeno.

Predsjednik Kabore došao je na vlast 2015. i ponovo je izabran 2020. na osnovu obećanja da će njegov prioritet biti borba protiv ekstremista. Juče je predsjednik Kabore uveo policijski čas od 20.00 do 5.30 ujutro.

