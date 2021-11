Dva snažna zemljotresa pogodila jug Irana, jedna žrtva

TEHERAN - Dva snažna zemljotresa su danas pogodila južni dio Irana u blizini luke Bandar Abas usmrtivši jednu osobu i natjeravši građane da napuste svoje domove, javila je iranska državna televizija.

Zemljotresi jačine 6,3 i 6,4 stepena po Rihterovoj skali potresli su provinciju Hormozgan, javila je iranska državna televizija, a osjetili su se širom Persijskog zaliva, prenio je Rojters.

Lokalni zvaničnik je rekao državnoj televiziji da je jedna osoba nastradala kada je na nju pao električni stub.

Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC) je prenio da je zemljotres bio jačine 6,5 stepeni po Rihterovoj skali i da se dogodio na dubini od 10 kilometara.

"Zemljotres se osjetio u nekoliko južnih iranskih gradova u provinciji Hormozgan", rekao je lokalni zvaničnik za državnu televiziju.

Državna televizija je pokazala kako stanovnici Bandar Abasa u panici biježe iz svojih domova.

Iranska državna novinska agencija IRNA javila je da nema strukturalnih oštećenja na kućama u toj oblasti.

Pojedini žitelji su izjavili da se zemljotres osjetio u Persijskom zalivu.

"(Zemljotres) se osetilo na sjevernoj i istočnoj strani Ujedinjenih Arapskih Emirata bez ikakvog efekta", naveo je Nacionalni centar za meteorologiju UAE na Tviteru.

Video shows skeleton of a building under construction in #BandarAbbas, shaken by earthquake. pic.twitter.com/YENfpVmYpO