Džo Bajden traži više novca za borbu protiv AIDS-a

Američki predsjednik Džo Bajden predstavlja ažuriranu nacionalnu strategiju borbe protiv AIDS-a, pri čemu traži više novca za istraživanje i poboljšan pristup liječenju.

Treća izmjena nacionalne strategije borbe protiv AIDS-a od 2010. uključuje cilj o okončanju epidemije HIV-a u SAD-u do 2030., uz smanjivanje za 75 odsto novih infekcija do 2025. i gotovo u potpunosti do 2030.

HIV i AIDS su dosad ubili više od 36 miliona ljudi

Virus HIV-a i AIDS ubili su više od 36 miliona ljudi širom svijeta, uključujući više od 700.000 u SAD-u, otkad je virus prvi put identifikovan 1981. godine. Tokom kampanje 2020. Bajden je obećao ažurirati nacionalnu strategiju koju je pokrenuo 2010. predsjednik Barak Obama.

"Predsjednik Bajden drži se tog obećanja objavom nove nacionalne strategije za HIV/AIDS na Svjetski dan borbe protiv AIDS-a i dajući okvir i smjer za vladine politike, istraživanje, programe i planiranje", rekao je viši dužnosnik Bajdenove administracije.

Nova strategija, sadržana u dokumentu na 98 stranica, bavi se i socijalnim pitanjima koja doprinose riziku od AIDS-a i zdravstvenim rezultatima. Bajden traži proračun za nastavak inicijative okončanja epidemije HIV-a u SAD-u u visini od 670 miliona američkih dolara, 267 miliona više nego ranije.

(Index.hr)