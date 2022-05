Džon Li novi lider Hongkonga, Evropa negoduje

​Džon Li je danas izabran za novog lidera Hongkonga jer je osvojio više od 99 odsto glasova na tajnom izjašnjavanju Izborne komisije.

Li je dobio 1.416 glasova na izborima za šefa lokalne vlade, što je daleko premašilo 751 glas koji mu je bio potreban za pobjedu.

Skoro 1.500 članova Izborne komisije glasalo je na tajnom glasanju u nedjelju ujutro.

Očekivalo se da će Li pobijediti, jer je imao podršku Pekinga i prošlog mjeseca je dobio 786 nominacija.

Li će 1. jula zamijeniti sadašnju liderku Keri Lam.

Dosadašnja šefica vlade je čestitala Liju i rekla da će rezultate izbora dostaviti Pekingu.

Keri Lam, koja je ostala na vlasti i poslije masovnih protesta 2019, početkom aprila je najavila da se neće kandidovati za drugi mandat.

Imenovanje Džona Lija za novog lidera Hongkonga "krši demokratske principe i politički pluralizam", ocijenio je danas šef diplomatije Evropske unije Žozep Borelj.

"Kineske i hongkonške vlasti moraju da poštuju svoje nacionalne i medjunarodne obaveze", naveo je Borel na Twitteru, prenosi B92.

Election of #ChiefExecutive violates democratic principles and political pluralism in #HongKong Selection process is yet another step in the dismantling of the ‘one country, two systems’ principle Chinese & Hong Kong authorities should abide by their national & intl commitments https://t.co/TtrrA54vzV