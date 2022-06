Džoni Dep i Amber Herd: 10 momenata koji su obilježili suđenje

Poslije šest nedjelja, u američkoj saveznoj državi Virdžinija završeno je jedno od najzanimljivijih suđenja proteklih godina koje je na trenutke prerastalo u rijaliti program.

Glumac Džoni Dep je tužio bivšu suprugu Amber Herd za klevetu iznesenu u autorskom članku koji je ona napisala za Vašington post, tvrdeći da je žrtva porodičnog nasilja, iako njega nije navela poimence.

Herd je potom podnijela kontratužbu.

Porota je presudila da Herd treba da plati Depu 15 miliona dolara, glumac bivšoj supruzi dva miliona, iako su oboje tražili mnogo veće sume.

Porota je utvrdila da su izjave Amber Herd o njihovom braku bile "lažne" i da su "implicirale klevetenje" i Depa i drugih ljudi.

Porotnici su takođe utvrdili da je Herd postupila "zaista maliciozno".

Evo pregleda deset ključnih momenata iz sudnice, koji su pomogli da se definiše ovaj pomno praćeni obračun.

Ovaj članak sadrži opise nasilja koji bi mogli da uznemire neke čitaoce.

1. "Uzajamno zlostavljanje"

Za neke posmatrače, veza Herd i Depa mogla bi najbolje da se sumira u ove dvije reči: uzajamno zlostavljanje.

To je opis koji je upotrebila klinička psihološkinja Lorel Anderson, bivša bračna savjetnica Džonija Depa i Amber Herd.

Na poziv Depovog tima da svjedoči, doktorka Anderson opisala je njihovu nasilnu vezu - obje strane su često prijetile da će napustiti sesiju usred svađe.

Ali prema mišljenju doktorke Anderson, Herd je često bila upravo pokretač tih svađa.

Dep se "dobro kontrolisao" decenijama prije nego što je upoznao Herd, rekla je doktorka Anderson, i nije ulazio u nasilje sa bivšim partnerkama.

"U slučaju Herd, on je bio trigerovan (provociran da reaguje). Njih dvoje su učestvovali u nečemu što sam doživjela kao uzajamno zlostavljanje", rekla je ona poroti.

Herd je u više navrata pokretala nasilnu interakciju da bi spriječila Depa da ode, rekla je ona.

"Za nju je to bilo pitanje ponosa, ako bi osjećala da se prema njoj iskazuje nepoštovanje, morala je da pokrene svađu", izjavila je ona na sudu.

2. "Spalimo Amber"

Tokom četiri dana svjedočenja, Dep je ispitivan o svojim brojnim tekstualnim porukama i mejlovima u kojima je upućivao eksplicitne uvrede na račun bivše supruge.

Jednom prilikom je upitan za razmjenu poruka iz 2013. godine sa britanskim glumcem Polom Betanijem.

"Spalimo je", napisao je Dep, misleći na Herd.

"Utopimo je prije nego što je spalimo."

Potom je dodao još jedan opsceni prijedlog, "da bismo bili sigurni da je stvarno mrtva".

Glumac je porotnicima rekao da ga je "sramota" tih poruka i da su one bile pokušaj duhovitosti zasnovan na skeču Montija Pajtona.

"To je film koji smo svi gledali kad smo imali deset godina - to je samo bezobziran i apstraktan humor", rekao je on

3. Poremećaj ličnosti ili posttraumatski stres?

Na poziv Depovog tima, forenzička psihološkinja doktorka Šenon Kari svjedočila je pred porotnicima kako vjeruje da Amber Herd pati od dvije povezane dijagnoze: graničnog poremećaja ličnosti i histrioničnog poremećaja ličnosti.

Doktorka Kari je rekla da je do tog zaključka došla nakon što je provela oko 12 sati sa Herd u decembru 2021. godine, vršeći na njoj testove mentalnog zdravlja i proučavajući njen zdravstveni karton.

Granični poremećaj ličnosti je bolest nestabilnosti, izjavila je doktorka Kari, koju karakteriše "mnogo bijesa, svireposti prema ljudima koji su slabiji od vas i traženje pažnje".

Takvo ponašanje "pokreće stalni strah od napuštenosti", rekla je ona, nakon što je u sudnici pušten audio snimak na kom se čuje Herd kako preklinje Depa da je ne napusti.

Ali dijagnozu doktorke Kari opovrgla je psihološkinja doktorka Don Hjuz, koju je pozvao tim Amber Herd.

Umjesto toga, doktorka Hjuz je postavila Herd dijagnozu posttraumatskog stresnog poremećaja, koji je izazvalo "Depovo intimno partnersko nasilje"

4. Neobuzdana zloupotreba droga

Tokom čitavog suđenja, porotnici su slušali dva suprotstavljena svjedočanstva o Depovoj zloupotrebi droga.

Prema Depovom riječima, on je bio trijezan veći dio veze sa Herd, pošto je prošao detoksikaciju od opioida oksikodona 2014.

Ali Herd je opisala jednog drugačijeg Depa - sklonog maratonskim upražnjavanjima alkohola i droga uprkos njenim neprestanim molbama da prekine sa tim.

Prema riječima Amber Herd, Dep je često uzimao alkohol, kokain i lijekove protiv bolova.

"Gubio bi svijest, pozlilo bi mu, gubio bi kontrolu nad sobom", rekla je ona.

Prema njenom svjedočanstvu, ovakvo ponašanje odigravalo se i pred Depovom djecom.

U jednom navratu pomenutom na sudu, dugogodišnja upravnica glumčevog privatnog ostrva na Bahamima rekla je kako se sjeća da je vidjela Depa onesviješćenog u pesku pred njegovim sinom.

Dep je odbacio tvrdnje Amber Herd o njegovom uzimanju droga, rekavši da je njena karakterizacija "krajnje pretjerana" i "očigledno lažna".

Njegov tim istakao je da je i ona redovno pila alkohol i ponekad uzimala droge.

5. Ko je tu "Čudovište"?

Zavisi koga pitate.

Još jednom su poroti predstavljene dvije veoma različite slike o glavnim likovima na ovom suđenju.

Herd je na sudu izjavila da je "čudovište" mračna strana njenog bivšeg muža i njegova nasilna verzija, koja bi isplivavala na površnu kad god bi Dep bio pijan ili pod dejstvom droga.

Tekstualne poruke koje je Dep slao osoblju i prijateljima čini se da potkrijepljuju ovaj opis.

"Amber i ja smo bili apsolutno savršeni… zaključao sam svoje čudovišno dete u kavez duboko u sebi i to je funkcionisalo", napisao je on jednom prilikom.

Ali dok se nalazio na klupi za svjedoke, Dep je rekao da je "čudovište" samo izraz koji je koristio da bi udovoljio tadašnjoj supruzi u pokušaju da izbjegne sukob.

Upitan zašto je i sam koristio taj izraz, on je odgovorio:

"Zato što sam ga sve vrijeme slušao."

6. Dep svjedočio da "nikad" nije udario Herd

Dok se nalazio na klupi za svjedoke, Dep je otvoreno odbacio tvrdnje bivše partnerke o zlostavljanju, rekavši porotnicima:

"Nikad nisam na taj način udario Herd, niti sam ikada udario bilo koju ženu u svom životu."

Umjesto toga, Dep je tvrdio da je on bio taj koji je bio žrtva Herd, koja ga je zlostavljala i ponižavala.

"Moglo bi da počne šamarom, moglo bi da počne guranjem. Moglo bi da počne gađanjem daljinskim upravljačem", rekao je on.

"Herd ima potrebu za sukobom, ona ima potrebu za nasiljem. Ono izbija niotkuda."

Depov tim je upotrebio vlastite reči Amber Herd - audio snimke i njene rukom napisane bilješke - da potkrijepi te tvrdnje.

Na jednom snimku, Herd može da se čuje kako priznaje da je "udarila" Depa, prije nego što mu se podsmijavala i nazivala ga "bebom".

I u jednom pismu Depu ona se izvinila što je "malo poludila".

"Žao mi je što sam te povrijedila", napisala je Herd.

"Umem da budem neprijatna kad sam povrijeđena."

7. Zlosrećno putovanje u Australiju

Porotnici su čuli nekoliko različitih svjedočanstava - od kojih su se neka poklapala, a mnoga druga bila kontradiktorna - o putovanju 2015. u Australiju, gdje je Dep snimao film za franšizu Pirata sa Kariba.

Prema Depovim riječima, on je izgubio vrh srednjeg prsta tokom eksplozivne svađe sa tadašnjom suprugom, kad je ona na njega bacila flašu votke, koja se razbila.

Dep je poroti ispričao da je bio paralisan od šoka i da je krvlju iz svoje povrede ispisao poruke za Herd po zidu.

"Ne znam kako izgleda doživjeti nervni slom, ali to je vjerovatno najbliže što sam mu ikada bio", izjavio je on.

Herd je negirala da je povredila njegov prst i rekla da ju je Dep seksualno napastvovao te noći uz pomoć flaše alkohola.

Hirurg koji je svjedočio na poziv tima Amber Herd takođe je opovrgao Depovu verziju, rekavši da je njegov opis događaja malo vjerovatan, u velikoj mjeri zato što je njegov nokat ostao netaknut.

Da su se događaji odigrali onako kako ih je Dep opisao, rekao je doktor Ričard Mur, njegov nokat bi bio oštećen flašom.

8. Neočekivana zvijezda

Iako su Dep i Herd donijeli neuobičajeno jak zvijezdani sjaj u sudnicu u Ferfeksu, ispostavilo se da je advokatkinja Džonija Depa, Kamila Vaskez, bila ta koja je postala neočekivana zvijezda suđenja.

Mlada pravnica iz Kalifornije privukla je pažnju miliona usred ovog suđenja za klevetu.

Majice sa njenim likom i heštegovi sa pohvalama na njen račun bili su česta pojava na društvenim mrežama.

Oštar stil Kamile Vaskez posebno je izbio u prvi plan tokom njenog unakrsnog ispitivanja Amber Herd.

Dijalog između njih dvije povremeno je postajao izuzetno napet.

Jednom prilikom, njih dvije su se sukobile oko slike prolivenog vina.

To je jedna od nekoliko slika koje je Amber Herd predstavila na sudu, navodno iz ogromne svađe koja je izbila između para 2016. i koja se završila tako što ju je Dep napao.

Tokom saslušavanja Kamile Vaskez, Herd se okrenula poroti i govorila joj da su Depovi advokati redigovali ili izmijenili fotografije kako bi one išle u korist njenog bivšeg muža.

"Voljela bih kad ne biste iznosili argumente poroti", rekla je Vaskez strogo.

"Nisam vas ništa pitala ni o čemu."

9. Rijetko pojavljivanje Kejt Mos na sudu

Na listu svjedoka u posljednjem trenutku je dodata britanski supermodel Kejt Mos.

Mos, koja je u vezi sa Depom bila između 1994. i 1998, svjedočila je na poziv glumčevog tima u posljednjoj nedjelji suđenja kako bi opovrgla glasinu na koju se pozvala Amber Hard, sugerišući da je njen bivši muž devedesetih gurnuo Mos niz stepenice.

Herd je opisivala svađu iz 2015. sa Depom u kojoj tvrdi da je udarila Depa zato što je on zamahnuo ka njenoj sestri dok je ova stajala na vrhu stepeništa.

"U glavi sam odmah zamislila Kejt Mos i stepenice, i zato sam zamahnula ka njemu", rekla je Herd.

U svojoj kratkoj izjavi putem video poziva, Mos je negirala da ju je Dep ikad gurnuo niz stepenice.

"U toku je bila oluja i ja sam izašla iz sobe, okliznula se niz stepenice i povrijedila leđa", rekla je Mos.

"On je dotrčao nazad da mi pomogne, odnio me u moju sobu i obezbijedio mi medicinsku njegu."

"Nikad me nije gurnuo, šutnuo niti bacio niz stepenice", rekla je Mos.

10. "Stotine prijetnji smrću"

Prvog dana svjedočenja, Herd je emotivno svjedočila o uznemiravanju za koje kaže da je trpjela poslije razvoda od Depa.

"Dobijam stotine prijetnji smrću redovno, možda čak svakodnevno. A to su hiljade otkako je počelo suđenje. Ljudi se podsmijavaju mom svjedočanstvu o tome kako sam napadnuta", rekla je ona.

"Svaki dan moram iznova da proživljavam tu traumu."

Ona je suđenje nazvala "užasnim" i "ponižavajućim".

"Možda je to lako zaboraviti, ali i ja sam ljudsko biće", rekla je ona.

"Dok stojim ovde danas, ne mogu da imam svoju karijeru". "Ljudi čak ne smiju da imaju bilo kakve veze sa mnom zbog prijetnji i napada koje će zbog toga morati da pretrpe."

(BBC na srpskom)