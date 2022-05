Erdoan: Turska očekuje akciju od Švedske i Finske

​ANKARA - Ankara neće promijeniti stav o prijemu Švedske i Finske u NATO, dok te dvije zemlje ne preduzmu neophodne korake, poručio je turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan, prenosi TASS.

"Turska želi da zemlje kandidati obuzdaju aktivnosti svih terorističkih organizacija i izruče članove tih organizacija. Vlastima u ovim zemljama pružili smo jasne dokaze i čekamo njihovu akciju. Turska takođe želi da ove zemlje podrže antiterorističke operacije članica NATO-a. Terorizam je prijetnja za sve članice i zemlje kandidati treba da prepoznaju tu realnost prije pridruživanja. Ako ne preduzmu neophodne korake, Turska neće promijeniti svoje stav po ovom pitanju", istakao je Erdoan u tekstu za Ekonomist.

On je naveo da "prigovor Turske na prijem Švedske i Finske, koje su ostale neutralne do najnovijih dešavanja, predstavlja odlučujući korak preduzet u ime svih država koje su do sada bile na meti terorističkih organizacija".

"Terorizam nema religiju, naciju ili boju. Jedan od osnovnih ciljeva NATO je da se svaka država članica odlučno suprotstavi bilo kojoj organizaciji koja ima za cilj da nanese štetu civilnom stanovništvu. Nijedna zemlja nema nikakve privilegije u tom pogledu", rekao je turski predsjednik.

Turska se protivi zahtjevu Finske i Švedske da se pridruže Sjevernoatlantskoj alijansi navodeći da te dvije države pružaju utočište za osobe povezane s militantnom grupom Radničkom partijom Kurdistana (PKK) i druge koje smatraju teroristima, a Ankari smeta i što su te dvije države zabranile 2019. izvoz oružja u Tursku.

Ankara je 25. maja bila domaćin razgovora između Turske, Švedske i Finske, gdje su skandinavskim zemljama dostavljeni materijali o djelovanju terorističkih organizacija na njihovom tlu i turski zahtjevi u tom pogledu, navodi TASS.