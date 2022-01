Geopolitika: Zadnja šansa Zapada i Rusije

BIJELJINA - Dijalog zvanične Moskve i Vašingtona posljednja je šansa za dogovor Zapada i Rusije, jer Rusi nikada neće pristati da vide Ukrajinu u NATO-u niti će prihvatiti mogućnost da nuklearne rakete Zapada dođu na pet minuta leta od njene teritorije, navodi "Geopolitika".

Ako Brisel bude uporno insistirao na plašenju Rusije sankcijama i blokadom "Sjevernog toka 2", umjesto pokretanja ozbiljnih pregovora sa Moskvom koje ona traži radi obezbjeđivanja svoje sigurnosti, mogli bismo se svi skupa jedno jutro probuditi uz spoznaju o evropskoj "kubanskoj krizi" - navodi "Geopolitika".

Nakon toga povratka više ne bi bilo, jer bi se između EU i Rusije izgradio golemi bedem na granicama koje odrede sada više ne političari - već ruski tenkovi.

U Evropi niko neće ratovati za Ukrajinu, a najmanje će to učiniti Amerikanci koji su to već svima jasno dali do znanja. Teško je zamisliti da će neki Belgijac, Portugalac ili Italijan ići da ratuje za ukrajinski Mariupolj.

Rusija uopšte ne namjerava da vojno interveniše u Ukrajini, pod uslovom da dobije ono što traži za svoju stratešku bezbjednost.

Rusko gomilanje snaga unutar svojih granica bilo je samo "okidač" za konačno pokretanje razgovora kojeg Moskva predlaže već čitavu deceniju, a Vašington uporno ignoriše, navodi "Geopolitika".

Najbolji argument je nova snaga ruskog oružja, ali još više odlučnost njegove primjene, u što sada malo ko sumnja. Prije svega zato što su svi svjesni da Rusija više nema kud da odstupi.

NATO je već odavno na njenim granicama, a ulazak Ukrajine u taj savez bio bi neoprostivi prelazak posljednje "crvene crte" od koje Rusi nikada i ni pod koju cijenu neće odustati.

Od istoka Ukrajine do Moskve, eventualnoj američkoj hiperzvučnoj raketi, trebalo bi svega pet minuta leta.

To je premalo za bilo kakvu garanciju da bi bila uništena tokom leta. To znaju svi koji to moraju znati - i u Pentagonu i u ruskom Glavnom štabu.