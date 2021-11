Gornja Austrija i Salcburg se "zaključavaju" iduće nedjelje

BEČ - Ukoliko ne bude bilo odluke o lokdaunu za cijelu Austriju, pokrajine Gornja Austrija i Salcburg "zaključaće" se od sljedeće nedjelje, najavio je guverner pokrajine Gornja Austrija Tomas Štelcer.

Austrijska vlada sutra će održati sastanak sa guvernerima svih devet austrijskih pokrajina na kojem će razmatrati dalje djelovanje u cilju zaustavljanja eksponencijalnog rasta broja oboljelih od korone.

Mediji spekulišu da bi mogla biti donesena odluka o lokdaunu za sve građane, pošto eksperti smatraju da je nedovoljno efikasno zaključavanje nevakcinisanih, što je trenutno na snazi.

Štelcer najavljuje da će Gornja Austrija, koja je žarište infekcije, i Salcburg, gdje je takođe teška epidemiološka situacija, svakako donijeti odluku o lokdaunu za sve svoje građane.

"Od ponedjeljka imamo lokdaun za nevakcinisane, I to su teške mjere. Cilj je da brzo smanjimo broj novozaraženih. Ali moram reći više nemamo mnogo mjesta za djelovanje. Zbog toga sam da se u cijeloj Austriji uvedu dodatne mjere. Ako ne bude donesena odluka, u petak, o lokdaunu na saveznom nivou, onda će to od ponedjeljka, na nedjelju dana, učiniti Gornja Austrija i Salcburg", objasnio je on na sjednici pokrajinske vlade.

Naglasio je da je cilj da se štiti zdravlje građana i spasu životi.