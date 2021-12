Grčka mijenja pravila, promjena koja važi i za turiste

Aktuelni preduslovi za putovanje u Grčku produženi su za još nedjelju dana, a jedina promjena se odnosi na one koji su preležali kovid 19 i čija potvrda više neće važiti od 30 do 180 dana, već od 30 do 90 dana nakon prvog pozitivnog testa.

To proističe iz nove ministarske odluke koja je jutros stupila na snagu, javlja sjevernomakedonska agencija MIA.

Za vakcinisane i nevakcinisane pravila ostaju ista.

Za prvu grupu je potreban sertifikat o vakcinaciji, a za drugu negativan PCR ili brzi test, kao i testiranje pri ulasku u Grčku.

Za sve je obavezan PLF obrazac.

"Grčka vlada je unela izmjene i skratila trajanje kovid sertifikata sa šest na tri mjeseca, što je odluka koja se odnosi i na turiste", navodi se u obrazloženju portparola vlade Janisa Ikonomua.

Nova ministarska odluka "Preduslovi za ulazak u zemlju radi ograničavanja širenja kovida 19" već je objavljena u Službenom glasniku Grčke i važiće do sljedećeg petka.

Svi posjetioci "bez obzira na državljanstvo i način ulaska u zemlju" imaju četiri opcije, u vezi sa dokumentima koje treba da prilože vezano za kovid.

Prva opcija se odnosi na vakcinisane osobe koje treba da imaju potvrdu o vakcinaciji, uz uslov da je od revakcinacije prošlo 14 dana.

Druga opcija za ulazak u zemlju je sa negativnim testom: ili PCR-om obavljenim u posljednja 72 sata prije putovanja ili brzim antigenskim testom obavljenim prije 48 sati.

Treća opcija se odnosi na one koji su preležali kovid, i za koje su od danas uvedene nove promjene. Te osobe moraju da imaju potvrdu da su preležale kovid, u periodu od najmanje 30, a najviše 90 dana od putovanja.

Evropski digitalni kovid sertifikat je četvrta alternativa za ulazak u Grčku.

